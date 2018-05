Ook blessure Vennegoor of Hesselink

Naast de geblesseerde Vennegoor of Hesselink heeft PSV-trainer Guus Hiddink ook zorgen over de vleugelverdedigers Michael Lamey en Michael Reiziger. De twee backs vielen zaterdag in het duel met Heerenveen (4-1) geblesseerd uit. Lamey heeft een kuitblessure en Hiddink achtte de kans dat hij woensdag kan meespelen erg klein.

Reiziger

Over Reiziger, die last heeft van zijn hand, was de coach maandag positiever. "We moeten tot het laatste moment wachten wie er wel en wie er niet kunnen spelen", aldus Hiddink maandag na afloop van de laatste training op Nederlandse bodem. "Vennegoor of Hesselink heeft in het duel met Heerenveen een verrekking van een kniebandje opgelopen. Tenminste ik hoop dat het alleen een verrekking is.

Lamey wordt een moeilijk verhaal. Hij wordt maandag opnieuw onderzocht. We kunnen alleen maar afwachten."

Puzzelen

Door de blessures moet Hiddink hoogstwaarschijnlijk puzzelen met zijn opstelling. De kans dat Theo Lucius één van de twee geblesseerde backs vervangt is niet denkbeeldig. De PSV'er is echter ontevreden over zijn huidige situatie bij de club en heeft in diverse media laten weten dat hij het liefst wil vertrekken uit Eindhoven. Lucius, vorig seizoen nog international, komt bij PSV op dit moment nauwelijks aan spelen toe.

Teleurgesteld

Ook na het uitvallen van Reiziger en Lamey hoefde hij tegen Heerenveen niet van de bank te komen. Hiddink: "Het is logisch dat hij teleurgesteld is. En eigenlijk is dat maar goed ook. Maar bij PSV liggen we er niet wakker van als een teleurgestelde speler eens wat roept in de pers. Natuurlijk is het voor hem nu zuur dat hij niet speelt, maar dat kan zo weer anders zijn. Situaties kunnen snel veranderen. Misschien al wel woensdag."