Rusland langs Nederland naar kwartfinale

De tegenstander van Oranje in de promotie-/degradatiewedstrijd eind september komt pas in april uit de koker van de Internationale Tennis Federatie. Zeker is dat het behoud van een plaats in de wereldgroep Daviscup een heidense klus wordt. De kwaliteit van het Nederlandse toptennis is de laatste jaren namelijk sterk achteruitgegaan.

De Russische captain Sjmil Tarpitsjev kon deze week niet beschikken over zijn wereldster Marat Safin. Hij had wel vier andere top-50-spelers bij zich om het krachtsverschil met het steeds armetieriger Nederland (dat ooit met Krajicek, Siemerink, Haarhuis, Eltingh ook vier man in de top-50 van de wereld had) gemakkelijk uit te drukken.

Niet voldoende

De uitgeholde selectie van captain Tjerk Bogtstra deed nog wel zijn stinkende best. Raemon Sluiter, Melle van Gemerden in het enkel- en Sluiter met John van Lottum in het dubbelspel presteerden naar vermogen. Van Gemerden oversteeg zichzelf zelfs. Het was niet voldoende, bij lange na niet. Prima getennist, toch dik verloren.

"De tegenstander was te groot", analyseerde Bogtstra zaterdag na het dubbelspel, "ik vond die Russen geweldig. Die Joezjni speelde zelfs onvoorstelbaar goed. Knap. Terecht gewonnen."

Doemdenken

Het toekomstperspectief van Nederland in de Daviscup is somber. Bogtstra is realist genoeg om dat ook wel te zien. Hij weigerde zich echter te uiten in zwartgalligheid of doemdenken. "We zullen er straks alles aan doen om er weer in te blijven. Het ligt ook aan de loting, je kunt daar geluk en pech bij hebben. Het moet een beetje meezitten."

Hij zal dan een goeie Schalken nodig hebben, of een Verkerk op zijn best, anders zal de missie in september slecht aflopen.

Mysterie

Schalken, goed op dreef bij zijn rentree in Bergamo, vertrouwde hem toe dat hij geen Daviscup meer speelt. Verkerk is momenteel een groot mysterie. Zal hij ooit nog toptennis spelen?

Raemon Sluiter, onvoorwaardelijke international voor Oranje in de Daviscup, wilde wel inhaken op de toekomst. "Wie de moeite neemt de plaatsen van de spelers uit de zestien landen van de wereldgroep op de wereldranglijst te vergelijken, zal zien dat wij de laagste ranking van allemaal hebben."

België

Zijn dubbelpartner John van Lottum sloot daarbij aan. "Neem België. Niet meer in de wereldgroep. Dat land heeft zoveel geweldige tennissers (gebroeders Rochus, Malisse) en speelt in de zone van de Daviscup." Waarmee hij onwillekeurig aangaf dat Oranje de afgelopen jaren flink heeft geboft.

En zo is het ook. Een nieuwe generatie heeft zich bij de mannen nog niet aangediend. Een mannelijke equivalent van Michaëlla Krajicek is er niet. Bogtstra laat Jesse Huta Galung zondag debuteren in de Daviscup in een partij die er niet meer toe doet. Het is een stukje opleiding. Maar daarmee blijft Nederland niet in de wereldgroep van de Daviscup.