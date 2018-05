Jos Staatsen overleden

Adrianus Albertus Martinus Franciscus Staatsen was van 1985 tot 1991 PvdA-burgemeester van Groningen, maar maakte vooral naam als voorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB. Die laatste functie bekleedde hij van 1993 tot 1997. Staatsen vertrok bij de KNVB na het debacle rond de opkomst en ondergang van sportzender Sport7. Legendarisch werd zijn uitspraak "We gaan iets nieuws beginnen".

Redding

De rasbestuurder, die in Groningen ook raadslid en wethouder was, ging na Sport7 aan de slag als directeur bij BCG Interim-Management. Hij was eind 2002 in Breda nog betrokken bij de redding van eredivisieclub NAC . Staatsen maakte begin jaren zeventig als wethouder voor D66 deel uit van een links college van burgermeester en wethouders in de stad Groningen, waar ook Jacques Wallage en Max van den Berg deel van uitmaakten.

Wallage toonde zich vrijdag zeer geraakt door het overlijden vans Staatsen, die hij als een 'goede vriend' betitelde. "Hij was een hartstochtelijk dienaar van de publieke zaak die niet op eigen belang uit was. Jos was ongeneeslijk ziek, hij heeft zich er dapper tegen te weer gesteld."

Vriend

Volgens Wallage verliest ook Groningen een vriend. "Ook na zijn aftreden als burgemeester bleef hij sterk met de stad verbonden. Hij was een harde werker, integer, met een grote betrokkenheid bij alle lagen van de bevolking. Tot op het laatst bleef hij zich inzetten voor onze stad, voor het levend houden van de geschiedenis."

Het burgemeesterschap van Staatsen in Groningen verliep bepaald niet vlekkeloos. Hij had geen goede relatie met zijn wethouders, wat zich uitte in een conflict over dienstauto's. Staatsen weigerde in een rode dienstauto te gaan rijden. Rood was destijds de huiskleur van de gemeente. Andere wethouders hadden wel een rode auto.

Ontruiming

Berucht werd in 1990 de ontruiming van het oude complex van uitgever Wolters Noordhoff in het centrum van Groningen, een krakersbolwerk. Staatsen deed toen de historische uitspraak "Het is oorlog". Tijdens de ontruiming werden meer dan honderd mensen gearresteerd.

Voormalig wethouder Y. Gietema vindt dat Staatsen te veel alleen opereerde tijdens zijn burgemeesterschap. "Het was beslist geen onaardige man, maar wij konden niet goed door één deur", aldus de ex-wethouder voor Radio Noord. Hij benadrukte dat Staatsen zich onvermoeibaar inzette voor de stad, maar vindt dat de burgemeester als leider tekort schoot. "We vormden geen team. Staatsen was veel weg, naar Den Haag, naar China en hij zat veel op z'n kamer."