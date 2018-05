Hoenselaar bereikt finale Lakeside

FRIMLEY GREEN - Francis Hoenselaar heeft opnieuw de finale bereikt van de Lakeside voor vrouwen. De Nederlandse dartster versloeg in een finale over best-of-3-sets Jan Robbins uit Wales die in de eerste ronde had gewonnen van de tweede Nederlandse, Karin Krappen, met 2-0. In de finale komt Hoenselaar uit tegen titelhoudster Trina Gulliver, die haar landgenote Clare Baywaters versloeg.