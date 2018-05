NEC verslaat en passeert Vitesse

Worm heet in Nijmegen een groot talent te zijn, hij bracht het in de score tot uiting, maar de A-junior had zondag eigenlijk slechts één geslaagde actie. Hij kreeg acht minuten voor de rust na een sprintduel met Knol de bal met meer geluk dan wijsheid in de loop mee, maar passeerde doelman Wapenaar daarna wel uiterst koel.

Beladen

Voor het overige kwam Worm menigmaal een stap te laat. Het paste geheel in het beeld van de immer beladen streekderby tussen de voetbalclubs uit de elkaar op vele gebieden fel beconcurrerende Gelderse steden Nijmegen en Arnhem. NEC - Vitesse was een duel vol strijd, vol verbeten man-tegen-mangevechten, maar zelden of nooit met goed voetbal.

De fans van NEC was het niveau een zorg. Hun ploeg won verdiend én is weer even de topper uit de provincie. De ploeg van trainer Lok verloor al zeven wedstrijden op rij niet meer, doelman Babos is al 586 minuten niet gepasseerd.

Zuur

Voor Vitesse was de nederlaag in de Goffert zuur, de Arnhemmers haalden uit de laatste zes duels telkens minimaal één punt.

"We hebben nooit grip op de wedstrijd gehad, nooit een echte kans kunnen uitspelen", zei Vitesse-trainer Sturing na afloop met zin voor de realiteit. Eén keer kwam Babos in de problemen. Bij een vrije trap van Janssen, die zondag één van zijn mindere wedstrijden speelde, had de Hongaar geluk dat niemand op de rebound reageerde.

Ook Amoah, die in de laatste twee wedstrijden vier keer scoorde, miste zondag de nodige scherpte.

"Dik verdiend gewonnen", zei de winnende trainer Lok. "Dit is een hartstikke mooie dag. We staan op dit moment vierde, het is een vertekend beeld, maar het is wel leuk om even naar te kijken."