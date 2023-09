Ivanusec komende weken aan de kant bij Feyenoord door zware enkelblessure

Luka Ivanusec komt de komende weken niet in actie namens Feyenoord. De Kroaat blijkt een zware enkelblessure opgelopen te hebben in het Champions League-duel met Celtic van dinsdag (2-0-zege).

In de slotfase van de groepswedstrijd tegen Celtic ging het mis voor de 24-jarige Ivanusec. De enkel van de aanvaller klapte dubbel, waarna hij per brancard van het veld moest worden gedragen.

Over de precieze aard van de blessure doet Feyenoord geen uitspraken. Duidelijk is wel dat Ivanusec, die deze zomer voor 8 miljoen euro overkwam van Dinamo Zagreb, "enkele weken" niet beschikbaar is. Of hij geopereerd moet worden aan zijn enkel, is niet duidelijk.