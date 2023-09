Tijdschema GP Japan: hoe laat komt Verstappen in actie?

Door de mislukte race in Singapore kan Max Verstappen in Japan nog geen wereldkampioen worden. De Nederlander kan in Azië wel een belangrijke slag slaan in de jacht op titelprolongatie. Bekijk hier wanneer alle F1-coureurs in actie komen.

Tijdschema GP Japan (Nederlandse tijden) Vrijdag: 4.30-5.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag: 8.00-9.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag: 4.30-5.30 uur: Derde vrije training

Zaterdag: 8.00-9.00 uur: Kwalificatie

Zondag: 7.00 uur: Race

Voor alle Nederlandse fans wordt het met een tijdverschil van zeven uur vroeg opstaan voor de GP van Japan. Verstappen schreef geschiedenis toen hij in 2022 op het circuit van Suzuka zijn tweede wereldtitel veiligstelde. Na een chaotische finale was lang onduidelijk of de Nederlander wereldkampioen was geworden. Uiteindelijk bracht een verklaring van de FIA duidelijkheid.

De Nederlander kan in Japan zijn derde wereldtitel nog niet veiligstellen. Mocht Verstappen winnen en 26 punten bijschrijven, dan komt hij alsnog drie punten tekort als Sergio Pérez uitvalt. Tijdens de GP van Qatar van begin oktober krijgt hij zijn eerste kans op titelprolongatie.