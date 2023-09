Alcaraz onverwacht uitgeschakeld op US Open: 'Blijkbaar nog niet volwassen genoeg'

Titelverdediger Carlos Alcaraz ging zaterdagavond in de halve finales van de US Open verrassend onderuit tegen Daniil Medvedev. De Spanjaard wees na zijn onverwachte verliespartij op zijn jonge leeftijd en gebrek aan ervaring: "Hier moet ik gewoon van leren".

De twintigjarige Alcaraz noemde het verlies in vier sets een goede les. "Dit soort wedstrijden kunnen altijd gebeuren. Dus ik moet hier vooral van leren."

De Spanjaard had het vooral lastig in de tweede set, waarin hij slechts één game wist te winnen. Hij herstelde zich daarna wel door de derde set te pakken, maar slaagde er niet in de wedstrijd nog naar zich toe te trekken.

"Ik had gedacht dat ik al zover was dat het me zou lukken om tijdens zo'n wedstrijd oplossingen te vinden, zodat het beter zou gaan. Maar blijkbaar ben ik nog niet volwassen genoeg om zulke wedstrijden aan te kunnen. Dus dit is weer een moment om te groeien."

Alcaraz geldt als het grootste tennistalent van zijn generatie en won vorig jaar in New York zijn eerste Grand Slam. Dit jaar kwam daar de eindzege van Wimbledon bij.

Medvedev verwacht dit keer sterke Djokovic

Zijn tegenstander Medvedev neemt het in de finale op tegen Novak Djokovic, die hij in de US Open-finale van 2021 al eens versloeg. "Hij zal wel tien keer beter spelen dan de vorige keer", keek Medvedev vooruit. "Ik zal de beste versie van mezelf moeten zijn. Het is een hele opgave om hem te verslaan. Hij heeft 23 grandslamtitels en ik heb er natuurlijk maar één."

Zijn indrukwekkende zege op Alcaraz gaf hem wel veel vertrouwen. "Na zo'n wedstrijd als deze weet je dat je het nog een keer kunt doen. Dat wil je ook. Maar aan de andere kant moet je zo'n wedstrijd ook vergeten en je richten op de volgende."