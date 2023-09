Aan de zegereeks van Max Verstappen kwam zondag na tien races een einde. Maar de Nederlander heeft zijn derde wereldtitel in de Formule 1 nog altijd voor het grijpen. Waar kan hij het kampioenschap veiligstellen? Een aantal scenario's.

De 25-jarige Verstappen heeft na zijn mislukte race in Singapore een voorsprong van 151 punten op nummer twee Sergio Pérez. Met de race van Japan meegeteld kan één coureur nog maximaal 206 punten scoren. Dat betekent dat Verstappen komend weekend sowieso nog geen wereldkampioen kan worden.

Een week later in Qatar krijgt Verstappen waarschijnlijk wel zijn eerste kans om de wereldtitel te veroveren. Na dat weekend kan hij nog maximaal 180 punten pakken. Dat weekend staat er ook nog een sprintrace op het programma, waardoor er meer punten te verdelen zijn.

Als Verstappen het maximale aantal punten haalt in Japan en zijn teamgenoot Pérez op de tweede plek eindigt, dan heeft de Nederlander een voorsprong van 159 punten. Voor de Grand Prix van Qatar moet de Mexicaanse coureur dan minimaal veertien punten meer pakken dan Verstappen om nog kans te maken op de wereldtitel.

Dus zelfs als Pérez in Qatar zowel de sprintrace als de Grand Prix op zijn naam schrijft én de snelste raceronde rijdt, heeft Verstappen aan een tweede plek en een vijfde plaats in de sprintrace genoeg om in Qatar de wereldtitel veilig te stellen. Een tweede plek in de sprintrace en een derde plek in de Grand Prix is ook genoeg als Pérez wint.

Voorsprong die Verstappen nodig heeft om kampioen te worden 07-10: Sprintrace Qatar - 180 punten

- 180 punten 08-10: GP Qatar - 146 punten

- 146 punten 21-10: Sprintrace VS - 138 punten

- 138 punten 22-10: GP VS - 112 punten

- 112 punten 29-10: GP Mexico - 86 punten

- 86 punten 04-11: Sprintrace Brazilië - 78 punten

- 78 punten 05-11: GP Brazilië - 52 punten

- 52 punten 18-11: GP Las Vegas - 26 punten

- 26 punten 26-11: GP Abu Dhabi - 0 punten (bij gelijke stand is Verstappen kampioen op basis van overwinningen)

Verstappen kan ook in VS kampioen worden

Mocht Verstappen in Qatar tegen problemen aanlopen en niet een voorsprong van 146 punten hebben, dan wacht een mogelijk kampioensfeest in de Verenigde Staten. Omdat er op het Circuit of The Americas ook een sprintrace plaatsvindt, zijn er opnieuw 34 punten te verdelen.

Dat Verstappen zo vroeg kampioen kan worden is bijzonder, maar niet uniek. Michael Schumacher werd in 2002 het vroegst kampioen door met nog zes Grands Prix te gaan de titel veilig te stellen.