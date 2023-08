Hatzidiakos verlaat AZ na acht jaar, Twente haalt Van Bergen terug naar Eredivisie

Pantelis Hatzidiakos gaat AZ na acht seizoenen verlaten, zo bevestigde de Griekse verdediger donderdag. Hij tekent vrijdag een meerjarig contract bij Cagliari. FC Twente koopt aanvaller Mitchell van Bergen van Stade de Reims.

Na afloop van de zenuwslopende penaltyserie tegen SK Brann in de play-offs om een Conference League-ticket vertelde Hatzidiakos over zijn aanstaande vertrek. "Vandaag was mijn laatste wedstrijd bij de club waar ik als kleine jongen ben gekomen en als grote man wegga", zei de 26-jarige Grieks international voor de camera van Veronica.

"Het was een periode met veel ups-and-downs. Ik heb mij teruggeknokt en vertrek door de voordeur", vervolgde Hatzidiakos. "Ik wil iedereen die mij geholpen heeft bedanken. Het is een fantastisch afscheid."

Even later vertelde Hatzidiakos bij ESPN dat hij een meerjarig contract gaat tekenen bij Cagliari, waar hij gaat samenwerken met Claudio Ranieri. De ervaren trainer promoveerde afgelopen seizoen met de Italiaanse club naar de Serie A.

In het seizoen 2017/2018 beleefde Hatzidiakos, die in december 2015 debuteerde in de hoofdmacht, zijn doorbraak bij AZ, waarna hij in de twee daaropvolgende jaargangen maar weinig in actie kwam. In de afgelopen twee seizoenen was hij meestal basisspeler in het hart van de verdediging. Hij nam afscheid met kwalificatie voor het hoofdtoernooi Conference League.

Met de transfer van Hatzidiakos houdt de leegloop van AZ aan. De club zag eerder basisspelers Sam Beukema (FC Bologna), Jesper Karlsson (Bologna), Milos Kerkez (Bournemouth) en Tijjani Reijnders (AC Milan) vertrekken.

Pantelis Hatzidiakos vertrekt na dertien jaar bij AZ.



"Vanaf morgen ben ik speler van Cagliari" 🔜🇮🇹 — ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2023

Van Bergen keert bij Twente terug in de Eredivisie

FC Twente rondde donderdagavond de komst van Van Bergen af. De 24-jarige aanvaller komt naar verluidt voor een bedrag van 1 miljoen euro over van Stade de Reims. Hij heeft een contract tot de zomer van 2027 getekend.

"FC Twente is een mooie club en ik wil weer stappen maken", zei de pijlsnelle aanvaller bij zijn presentatie. "In mijn tijd bij Vitesse was Joseph Oosting ook mijn trainer. Een positieve en fijne trainer, het is mooi om weer met elkaar samen te werken. Ik kijk ernaar uit."

Technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente omschrijft Van Bergen als de "ontbrekende schakel" voor de aanval. "Hij kan vanaf rechts en links spelen en geeft het elftal energie. Een speler met een uitstekende mentaliteit die heel goed bij de club past."

Van Bergen is afkomstig uit de jeugdopleiding van Willem II en maakte in 2015 op zestienjarige leeftijd de overstap naar Vitesse. Een doorbraak in Arnhem bleef uit, waarna hij overstapte naar sc Heerenveen.