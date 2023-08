Donar krijgt ondanks faillissement licentie voor nieuw basketbalseizoen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De licentiecommissie van de BNXT League, de basketbalcompetitie in Nederland en België, heeft vrijdag de licentie van Donar goedgekeurd. De Groningse club maakt een doorstart en kan daardoor komend seizoen deelnemen aan de BNXT League.

Het Dagblad van het Noorden meldt enkele van deze eisen. Zo zouden oude bestuursleden niet in het nieuwe bestuur mogen zitten en moet er altijd genoeg geld op de bank staan om kortlopende schulden af te lossen. De meest ingrijpende maatregel zou een vooraf vastgesteld beperkt spelersbudget zijn voor het komende seizoen.

Eind juli vroeg Donar Groningen faillissement aan. De club hoopte op een doorstart en bekeek of er mogelijkheden waren op topbasketbal in Groningen in het komende seizoen. De club maakte hiervoor afspraken met schuldeisers en richtte een nieuwe entiteit op: Donar Groningen BV.