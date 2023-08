Belgisch wielertalent Tijl De Decker (22) overleden na botsing tijdens training

De Belgische wielrenner Tijl De Decker is op 22-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een zwaar trainingsongeval, waarbij hij hard op een auto botste. Dat meldt zijn ploeg Lotto Dstny vrijdag.

"Met groot verdriet maken we bekend dat Tijl De Decker is overleden na een trainingsongeluk afgelopen woensdag. Het team is kapot van dit nieuws en stuurt al zijn liefde naar Tijls familie en dierbaren in deze ongelooflijk moeilijke tijd", schrijft de wielerploeg op X, voorheen Twitter.