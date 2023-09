NBA-superster Lillard verrast met overstap naar Bucks van Antetokounmpo

NBA-superster Damian Lillard vervolgt zijn carrière zeer verrassend bij de Milwaukee Bucks. Daar gaat hij samenspelen met Giannis Antetokounmpo, die twee keer werd uitgeroepen tot beste speler van de NBA.

Portland Trailblazers (het huidige team van Lillard) en de Bucks hebben het nieuws van verschillende Amerikaanse media nog niet bevestigd. Lillard doet dat wél en laat op X weten: "Veel zin in mijn nieuwe hoofdstuk bij de Bucks."

De 33-jarige Lillard werd zeven keer opgeroepen voor de All-Star Game en geldt als een van de beste pointguards van de NBA. De spelverdeler was afgelopen seizoen gemiddeld goed voor meer dan 32 punten per wedstrijd en gaf ook nog eens meer dan zeven assists per wedstrijd.

In Milwaukee gaat hij een duo vormen met Antetokounmpo. De Griekse center werd in 2019 en 2020 uitgeroepen tot de beste speler van de competitie ('MVP'). In 2021 sleepte hij ook de award voor Finals MVP in de wacht.

De Bucks werden kampioen in 2021, maar werden in 2022 en 2023 voortijdig uitgeschakeld in de play-offs. Antetokounmpo liet afgelopen zomer na de uitschakeling weten dat het team versterkt moest worden. De Bucks ontsloegen ook coach Mike Budenholzer, die in 2021 de leiding had bij het veroveren van de titel.

Het gaat om een ruil waar drie teams bij betrokken zijn, wat niet ongebruikelijk is wanneer spelers van dit niveau van werkgever veranderen. Ook Phoenix Suns is betrokken. Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara vertrekken allemaal naar Portland, evenals een draft pick van de Bucks in 2029. Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little and Keon Johnson komen volgend seizoen voor de Suns uit. Naast Lillard krijgen de Bucks er geen extra spelers bij.