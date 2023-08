Hockeyers walsen over Wales heen en plaatsen zich voor halve finales EK

De Nederlandse hockeyers hebben zich woensdag overtuigend geplaatst voor de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee kende in de laatste poulewedstrijd geen enkele moeite met Wales en won met 8-1.

Via twee goals van Duco Telgenkamp stond Nederland al na zeven minuten op een 2-0-voorsprong. In de zesde minuut maakte hij het openingsdoelpunt, om een minuut later de tweede Nederlandse treffer te produceren. Wales deed in het tweede kwart iets terug via Steve Kelly, waarna Koen Bijen de marge voor Nederland een aantal minuten later weer op twee bracht.