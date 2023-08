Volleybalsters beginnen met zege op Spanje goed aan EK

De Nederlandse volleybalsters zijn donderdag in Tallinn met een 3-0-zege (25-23, 25-19, 25-21) op Spanje goed aan het EK volleybal begonnen.

Tijdens de eerste set ging het in de openingsfase gelijk op, maar wist Oranje al snel een flinke voorsprong neer te zetten. De inhaalrace van Spanje kwam vervolgens niet op tijd, waardoor Nederland de eerste set met 25-22 won.

In de tweede set ging het lang op en neer, maar sloeg Oranje in de slotfase een flink gat dat Spanje niet meer te boven kwam. Routinier Celeste Plak sloeg het beslissende punt met overtuiging binnen, waardoor Nederland de tweede set met 25-19 naar zich toe trok.

In de derde set speelde Oranje iets slordiger dan in de eerste twee. Hoewel Oranje constant een voorsprong van enkele punten had, lukte het lange tijd niet om afstand te nemen van de stugge Spanjaarden. Uiteindelijk werd het dankzij een leep balletje van Eline Timmerman 25-21 voor de formatie van de Duitse bondscoach Felix Koslowski.

Zo beleefde Oranje een goede start van het EK, dat in België, Duitsland, Italië en Estland wordt gehouden. De volgende wedstrijd van de volleybalsters is vrijdag, wanneer Slowakije de tegenstander is. De bovenste vier van de groep van zes gaan door naar de achtste finales.

Alle wedstrijden van Nederland in de groepsfase zijn in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Op het EK in 2021 haalde Oranje de halve finales.

Wedstrijden Oranje groepsfase EK Donderdag 17 augustus: Nederland-Spanje 3-0

Vrijdag 18 augustus 16.00 uur: Nederland-Slowakije

Zaterdag 20 augustus 18.00 uur: Nederland-Estland

Maandag 22 augustus 16.00 uur: Nederland-Frankrijk

Dinsdag 23 augustus 16.00 uur: Nederland-Finland