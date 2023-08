PSV klaart klus tegen Sturm Graz en wacht weerzien met Rangers om CL-ticket

PSV heeft zich dinsdag dankzij een eenvoudige 1-3-overwinning op het Oostenrijkse Sturm Graz geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Daarin is Rangers FC de tegenstander. De Schotten hadden genoeg aan een 1-1-gelijkspel tegen Servette FC.

PSV won vorige week in eigen huis met 4-1 van Sturm Graz, waardoor het een uitstekende uitgangspositie had voor de return in Oostenrijk. Na 26 minuten kwamen de Eindhovenaren wel op achterstand door een volley van William Bøving.

In een tijdsbestek van acht minuten stelde PSV orde op zaken. In de 32e minuut scoorde Joey Veerman met een bekeken schot van afstand, waarna Luuk de Jong in de 39e minuut met een listige kopbal de 1-2 maakte.

In de tweede helft nam PSV wat gas terug, maar liep het via een benutte penalty van invaller Ricardo Pepi nog wel uit naar 1-3. Daardoor plaatste de ploeg van Peter Bosz zich zonder problemen voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.

Rangers, waarbij de Nederlander Sam Lammers en de oud-Feyenoorders Cyriel Dessers en Danilo onder contract staan, is daarin de tegenstander. De Schotten wonnen vorige week al met 2-1 en hielden Servette in Zwitserland op 1-1.

Vorig jaar schakelde Rangers PSV nog uit in de play-offs van de Champions League. De Eindhovenaren deden in 2018 voor het laatst mee aan de groepsfase van het miljoenenbal. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 22 of 23 augustus. De return is op 29 augustus.

Kansen voor zowel PSV als Sturm Graz in openingsfase

Onder Bosz sprankelde PSV in de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen. Feyenoord werd verslagen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-1) en ook Sturm Graz (4-1) en FC Utrecht (2-0) moesten eraan geloven. In Oostenrijk ging het in eerste instantie moeizaam.

Smaakmaker Noa Lang en talent Isaac Babadi kregen rust van Bosz. Aan het begin van het duel leek PSV nog niet helemaal wakker. Er lag geregeld veel ruimte achter de Brabantse verdediging. Olivier Boscagli liet zich na een paar minuten eenvoudig aftroeven, maar Graz-aanvaller Bryan Teixeira schoot wild naast.

In de achtste minuut stichtte De Jong voor het eerste gevaar namens PSV, maar zijn kopbal werd knap gekeerd door de Nederlandse doelman Kjell Scherpen. Na achttien minuten leek Bøving namens de thuisploeg de score te openen toen hij alleen af mocht op Walter Benítez, maar hij stuitte op de benen van de Argentijnse keeper.

In de 28e minuut werd wederom halfslachtig ingrijpen van PSV wel afgestraft. Patrick van Aanholt zat helemaal mis bij een voorzet, waarna Bøving van dichtbij scoorde met een volley: 1-0.

William Bøving juicht na zijn openingstreffer. Foto: ANP

PSV stelt razendsnel orde op zaken

Die tegentreffer schudde PSV wakker. Binnen vijf minuten was de gelijkmaker al een feit. Na een razendsnelle aanval over meerdere schijven was het Veerman die met een bekeken schot in de verre hoek voor de 1-1 zorgde.

Niet veel later was het De Jong die PSV de voorsprong bracht met een knappe kopbal. Jordan Teze gaf perfect voor en de PSV-aanvoerder kopte snoeihard de 1-2 binnen. Scherpen was kansloos.

Na rust kreeg Ismael Saibari een uitgelezen kans op de 1-3, maar hij verprutste die mogelijkheid. PSV schakelde een versnelling terug en had geluk dat de scheidsrechter een streep haalde door de gelijkmaker van Sturm Graz vanwege hinderlijk buitenspel.

Vijf minuten voor tijd werd er alsnog gescoord. Invaller Pepi mocht aanleggen vanaf 11 meter na een ongelukkige handsbal en bleef ijzig kalm vanaf de penaltystip: 1-3. In de ultieme slotfase raakte Sturm Graz nog twee keer de paal.

Door de overwinning wacht in de play-offs een weerzien met Rangers. Vorig seizoen waren de Schotten - toen nog onder leiding van Giovanni van Bronckhorst - over twee duels gemeten te sterk. In Schotland werd PSV op 2-2 gehouden, in Eindhoven won Rangers met 0-1.