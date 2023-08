KÍ Klaksvík uit Faroër ziet Champions League-droom na verlenging uiteenspatten

KÍ Klaksvík uit de Faeröer is dinsdag gestrand in de derde voorronde van de Champions League. De semiprofs waren heel dicht bij een stunt tegen het Noorse Molde FK, maar moesten na verlenging het hoofd buigen: 2-0.

Het eerste duel in de Faeröer eindigde in een 2-1-zege voor KÍ Klaksvík. Een week later opende Molde al vroeg de score in de return: na zestien minuten maakte Kristian Eriksen de openingstreffer.