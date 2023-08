KÍ Klaksvík uit Faeröer ziet Champions League-droom in verlenging uiteenspatten

KÍ Klaksvík uit Faeröer is dinsdag gestrand in de derde voorronde van de Champions League. De semiprofs waren heel dicht bij een stunt tegen het Noorse Molde FK, maar moesten na verlenging het hoofd buigen: 2-0.

Het eerste duel in de Faeröer eindigde vorige week in een 2-1-zege voor KÍ Klaksvík, dat eerder al stuntte tegen Ferencváros en Häcken. In de return opende Molde al vroeg de score: na zestien minuten maakte Kristian Eriksen de openingstreffer.

In het restant van de reguliere speeltijd bouwden de Noren de voorsprong niet uit, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin groeide Molde-routinier Martin Linnes uit tot matchwinner.

Door die goal kwam er een einde aan het Champions League-sprookje van Kí Klaksvík. Toch hoeft de club uit Faeröer, dat zo'n 52.000 inwoners telt, niet te treuren. Dankzij de vangnetten in de voorrondes is Klaksvík al verzekerd van deelname aan de groepsfase van een Europees toernooi.

Door de nederlaag stroomt Klaksvík in in de play-offronde van de Europa League. Daarin is de winnaar van het duel tussen FC Sheriff Tiraspol en FC BATE Borisov de tegenstander. Bij nog een nederlaag gaat de club naar de Conference League.

Basisplaats voor transfertargets Ajax en Feyenoord

Dinamo Zagreb-AEK eindigde in een 1-2-zege voor de bezoekers. Bij de Kroaten hadden verdediger Josip Sutalo en aanvaller Luka Ivanusec een basisplaats. Sutalo wordt in verband gebracht met een overstap naar Ajax en Ivanusec wordt begeerd door Feyenoord.

Het was pas het eerste duel tussen de twee ploegen in de derde voorronde, doordat de wedstrijd in Athene vorige week niet doorging vanwege supportersrellen. Daarbij kwam één supporter om het leven.

De wedstrijd wordt zaterdag pas ingehaald, waarna duidelijk wordt welke club doorgaat naar de play-offs. Vermoedelijk wil Dinamo Zagreb Sutalo en Ivanusec pas kwijt als duidelijk is of het hoofdtoernooi wel of niet is bereikt.

Voor Maccabi Haifa zijn de play-offs wél al een feit. Dankzij twee assists van Tjaronn Chery werd met 3-1 gewonnen van Slovan Bratislava. De in Den Haag geboren middenvelder neemt het met de Israëliërs nu op tegen het Zwitserse Young Boys.