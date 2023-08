Laura Smulders grijpt zilver op WK BMX, Kimmann strandt in halve finales

BMX'er Laura Smulders heeft op het WK in Glasgow zilver gewonnen. Concurrente Bethany Shriever (Groot-Brittannië) legde beslag op de gouden medaille. Bij de mannen strandde favoriet Nick Kimmann al in de halve finales.

De race begon uitermate hectisch en daar was Manon Veenstra - de enige andere Nederlandse in de finale bij de vrouwen - de dupe van. Zij kwam al na enkele meters ten val, doordat de Zwitserse Zoé Claessens haar aanraakte.

In het vervolg van de race wist Smulders zich in de kop te nestelen en hield zij het wiel van olympisch kampioene Shriever. In de slotfase probeerde de 29-jarige nog dicht bij Shriever te komen. Dat lukte, maar daarna had Smulders niet meer de macht om haar nog te passeren.