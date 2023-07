Feyenoord beleeft bij afscheid Kökçü uitstekende generale tegen Benfica

Feyenoord heeft zondag in de laatste oefenwedstrijd voor het seizoen een fraaie overwinning geboekt op Benfica. De wedstrijd stond in het teken van het afscheid van Orkun Kökçü, die deze zomer voor 25 miljoen euro werd verkocht aan de Portugezen.

Feyenoord trok het duel naar zich toe dankzij twee doelpunten in de eerste helft. Igor Paixão opende al vroeg in het duel de score met een prachtige knal in de bovenhoek. Tien minuten voor rust zorgde Santiago Giménez met een bekeken stift voor de tweede treffer van de middag. Petar Musa liet diep in de tweede helft de aansluitingstreffer aantekenen.

Voor aanvang van het duel nam Kökçü afscheid van het Feyenoord-publiek. De emoties namen de overhand bij de voormalig aanvoerder, die vorig jaar met de landstitel op zak vertrok uit De Kuip.

Aanstaande vrijdag kan Feyenoord al de volgende prijs veroveren. KNVB-bekerwinnaar PSV is dan de tegenstander in Rotterdam in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Feyenoord won die prijs in 2018 voor het laatst.

Feyenoord opent sterk

Gernot Trauner, die zondag werd aangewezen als de nieuwe captain van de Rotterdammers, ontbrak nog tegen Benfica vanwege een blessure. Slot koos voor een sterke opstelling, met Lutsharel Geertruida als aanvoerder. Calvin Stengs begon als aanvallende middenvelder.

Ook Benfica-trainer Roger Schmidt, voormalig coach van PSV, stuurde een sterke basis het veld in. Het middenveld werd gevormd door Kökçü en oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes. WK-winnaars Nicolás Otamendi en Ángel Di María begonnen ook.

Feyenoord schoot uit de startblokken en pakte na elf minuten de leiding. Paixão bekroonde een sterke individuele actie met een doelpunt. De Braziliaanse dribbelaar trok vanaf links naar binnen en scoorde met een geplaatst schot in de linkerkruising.

De landskampioen controleerde de wedstrijd tegen de landskampioen van Portugal en verdubbelde de marge na 34 minuten. Giménez, net terug bij Feyenoord na deelname aan de Gold Cup met Mexico, werd gelanceerd en mocht af op Odysseas Vlachodimos. Oog in oog met de Griekse doelman bleef de spits ijzig kalm: met een bekeken stiftje tilde hij de score naar 2-0. Er zat een luchtje van buitenspel aan de treffer.

💫 Igor Paixão schiet schitterend raak voor Feyenoord! 🇧🇷#feyben pic.twitter.com/wxNbIg3ouh — ESPN NL (@ESPNnl) July 30, 2023

Aansluitingstreffer komt te laat

Benfica, dat vooral in de tegenstoot probeerde toe te slaan, kreeg een kwartier na rust een grote kans. Aanvaller Rafa Silva kwam een teenlengte tekort na een fraaie aanval over vele schijven. In de 61e minuut zat het duel voor Kökçü erop. De Turkse middenvelder kreeg bij het verlaten van het veld een staande ovatie van de Feyenoord-fans.

In de tweede helft wisselde zowel Arne Slot als Schmidt volop en verdween het tempo langzaam maar zeker uit de wedstrijd. Benfica drong steeds meer aan en kreeg vijf minuten voor tijd de beloning. Musa werkte van dichtbij binnen: 2-1.

De tegentreffer bracht Feyenoord niet van de wijs. De overwinning werd eenvoudig over de streep getrokken. Daardoor beleefden de Rotterdammers een uitstekende generale voor de eerste serieuze wedstrijd van het seizoen.