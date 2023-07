Bijna alle Nederlandse sporters reizen per trein naar Olympische Spelen in Parijs

Bijna alle Nederlandse sporters die volgend jaar deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs zullen met de trein naar de hoofdstad van Frankrijk afreizen. NOC*NSF heeft een deal gesloten met Eurostar, net als België en Groot-Brittannië.

"In vergelijking met de recente afvaardigingen zal dit de duurzaamste afvaardiging van de laatste jaren worden", zei topsportdirecteur André Cats op een persmoment. "En daar past ook een reisbeleid bij. Bij een afstand tot Parijs van onder de 700 kilometer gaan we in principe met de trein en zeker vanuit Nederland."

Enkele sporters vliegen wel naar Parijs, bijvoorbeeld wanneer zij van buiten Europa moeten komen. In totaal doen er naar verwachting driehonderd Nederlandse sporters mee. "We gaan niet als één team naar Parijs. Per sport wordt bekeken wat het meest optimale moment is om ernaartoe te gaan."

"Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen van sporters om tussen wedstrijden door naar huis te gaan, maar ik heb begrepen dat de Belgen dat in sommige sporten wel gaan doen. Het zou in theorie kunnen", zei Cats.

NOC*NSF verwacht dat er per dag bijna 100.000 Nederlandse supporters richting Parijs afreizen. In het TeamNL Huis is er dagelijks plek voor zo'n 4.500 tot 6.500 Nederlanders.

De Olympische Spelen vinden volgend jaar van 26 juli tot en met 11 augustus plaats. Foto: Getty Images

Van den Hoogenband let op details

Chef de mission Pieter van den Hoogenband verheugt zich al op de Spelen. "Het wordt echt een soort van thuiswedstrijd en wij hebben met het Oranjelegioen straks een extra wapen."

De drievoudig olympisch zwemkampioen verbleef afgelopen week een aantal dagen in Parijs. "Ik ben echt heel erg enthousiast geraakt. De venues die gebouwd worden zijn echt waanzinnig en liggen op geweldige plekken. Parijs is natuurlijk een historische stad, die ook nog eens sport ademt."

Komend jaar staat voor Van den Hoogenband alles in het teken van de "randvoorwaarden goed neerzetten". "Ik heb mijn vrouw beloofd het nooit meer over 'het optimale prestatieklimaat' te hebben. Maar het komt neer op de omstandigheden creëren waarin de hoofdrolspelers kunnen excelleren."