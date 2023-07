Noppert met moeite langs Schindler in eerste ronde World Matchplay

Danny Noppert is zondag in Blackpool met een overwinning begonnen aan de World Matchplay. De Fries won in de eerste ronde met 10-8 in legs van de Duitser Martin Schindler.

Nadat de openingsfase van de wedstrijd - gespeeld in het single leg format - zonder breaks was verlopen, trok Noppert het initiatief naar zich toe door in de zesde leg te breken. Schindler reageerde meteen met een break, maar de Fries brak meteen daarna weer terug en liep snel uit naar 7-3.

Na de pauze leek het verzet van Schindler snel gebroken, maar de Duitser wist zich toch weer terug te knokken naar 8-7. In de zestiende leg miste Schindler vervolgens twee dubbels om op gelijke hoogte te komen, waarna Noppert juist zeer knap 112 uitgooide en de stand op 9-7 zette. De Fries gaf nog één leg weg, om vervolgens de achttiende leg te winnen en de eindstand op 10-8 te bepalen

Noppert, die gemiddeld 94.73 gooide, haalde vorig jaar nog de halve finales op het prestigieuze toernooi in Blackpool. De Fries speelt in de volgende ronde tegen Nathan Aspinall (Engeland) of tegen de Pool Krzysztof Ratajski.

Later op de middag komt ook Nederland Dirk van Duijvenbode in actie. Hij gooit tegen de Belg Kim Huybrechts. Titelverdediger Michael van Gerwen begint pas om 22.20 uur aan zijn partij. Vorig jaar won de Brabander de finale van Gerwyn Price. Het toernooi duurt tot en met 23 juli.

