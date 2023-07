Pogacar mild na incident met motoren: 'Heeft resultaat niet bepaald'

Tadej Pogacar vindt niet dat hij is benadeeld door twee motoren van de organisatie van de Tour de France. Enkele honderden meters voor de top van de slotklim wilde de Sloveen wegrijden bij Jonas Vingegaard, maar hij werd hierbij gehinderd door de motoren.

"Ik wilde het daarna kort voor de top nog eens proberen, maar dat is ook niet gelukt", was Pogacar zelfkritisch. Vingegaard was sneller boven en pakte zo vier bonificatieseconden. In de afdaling werden de twee favorieten bijgehaald door de Spanjaard Carlos Rodríguez, die enkele seconden voor Pogacar en Vingegaard over de finish kwam en voor het eerst een Tour-etappe won.