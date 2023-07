Zaakwaarnemer Ewan wil excuses na 'walgelijke' uitspraken van ploegleiding

De zaakwaarnemer van Caleb Ewan heeft gepikeerd gereageerd op de harde uitspraken van Lotto Dstny-teambaas Stéphane Heulot. De Fransman verweet Ewan een respectloze houding tegenover zijn ploeggenoten en een zwakke mentaliteit, nadat hij vrijdag de Tour de France had verlaten.

"Walgelijk om zo te spreken over een wielrenner die zijn ploeg de afgelopen jaren zo veel heeft gegeven", zei zaakwaarnemer Jacob Bakker tegen Cycling Weekly. "Ik heb twee keer met Caleb gesproken en hij is er behoorlijk kapot van. Het is bijzonder teleurstellend."

Bakker eist nu excuses van Lotto Dstny. "Bij de ploeg spreken ze over de 'mindset' van Caleb, maar het is heel gevaarlijk om iemands geestelijke gezondheid op zo'n manier in twijfel te trekken. De ploegleiding is Caleb excuses verschuldigd."

Ewan fungeerde deze Tour als kopman van Lotto, maar stelde vooral teleur. De Australiër reed vroeg in de Tour naar een tweede en een derde plaats, maar speelde daarna geen rol van betekenis meer in de massasprints. Na meerdere zware dagen achter in het peloton stapte hij vrijdag uit de Tour, tot ergernis van Heulot.

"Een renner met zijn status, die alle steun heeft gekregen, geeft niet op. En als je dat wel doet, dan is wielrennen geen sport voor je", was Heulot bikkelhard. "Een renner heeft plichten en niet alleen rechten. We mogen wat meer toewijding van hem verwachten."