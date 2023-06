Vooruitblik F1: 'De Vries kan situatie maar op één manier omkeren'

Volgens coureur Ho-Pin Tung kan Nyck de Vries de moeilijke situatie waarin hij zit alleen nog omkeren door iets heel bijzonders te laten zien. Mogelijk lukt dat dit weekend in de Grand Prix van Oostenrijk al. Een vooruitblik.

Helmut Marko voerde deze week de druk op Nyck de Vries nog eens extra op door te stellen dat Red Bull misschien wel de verkeerde keuze heeft gemaakt door hem aan te trekken. In hoeverre moet Nyck zich zorgen maken?

"In het begin waren er wat verzachtende omstandigheden. Ondanks Monza vorig jaar was hij natuurlijk toch een soort van rookie en hij had op veel circuits nog nooit gereden. We zijn nu inmiddels aanbeland bij circuits waarop hij al heel veel kilometers heeft gemaakt, dus dat soort excuses vallen ook een beetje weg. Het nadeel blijft wel dat de AlphaTauri niet top is, ik denk eigenlijk dat die auto nergens echt goed in is. Als je dan iets meer ervaring hebt, zoals Yuki Tsunoda, kan je vaak net wat meer uit een auto halen."

"Op een gegeven moment draait het alleen maar om de resultaten, zeker bij een team als Red Bull. Red Bull en Helmut Marko vinden het bij wijze van spreken totaal geen probleem als je fouten maakt en af en toe de auto in de prak rijdt, zolang je maar snelheid laat zien waarvan je mond open valt. Dat zagen we vorig jaar in Monza, maar dat hebben we dit jaar helaas nog niet gezien van Nyck."

"Ik denk dat hij in een moeilijke situatie zit, en die kan hij maar op één manier omkeren. Dat hoeft eigenlijk niet eens per se door punten te scoren, maar hij moet echt in positieve zin opvallen en iets moois, iets bijzonders laten zien. En ik hoop van harte dat dat hem lukt, want Nyck heeft dat echt wel in zich. Dat heb ik als collega-coureur met eigen ogen gezien en meegemaakt. En Helmut Marko zag dat ook, anders had hij hem überhaupt niet in de auto gezet."

Tijdschema GP Oostenrijk Vrijdag 13.30-14.30 uur: Vrije training

Vrije training Vrijdag 17.00-18.00 uur: Kwalificatie

Kwalificatie Zaterdag 12.00-12.45 uur: Sprint Shootout

Sprint Shootout Zaterdag 16.30-17.00 uur: Sprintrace

Sprintrace Zondag 15.00 uur: Race

De Red Bull Ring is een kort circuit en heeft maar een beperkt aantal bochten. Maakt dat het voor een coureur ook minder leuk om op te rijden?

"Hoewel ik er zelf alleen in de simulator op heb gereden, vind ik het wel een gave baan. Dat komt vooral door de hoogteverschillen en snelle bochten. Dat maakt het ook uitdagend voor de coureurs. Bovendien komt er ook behoorlijk wat bandenmanagement bij kijken, zeker ook omdat Pirelli weer de drie zachtste compounds heeft meegenomen."

"Wat de Red Bul Ring ook altijd uitdagend maakt, zijn de kerbstones bij het uitkomen van de bochten. Met de huidige auto's, die behoorlijk stijf zijn, wordt het weer de vraag hoeveel kerbstones de coureurs bereid zijn te nemen. Als je te stevig over de kerbs gaat, levert dat niet alleen vibraties op die voor technische problemen kunnen zorgen, maar het zorgt er ook voor dat je de track limits kan overschrijden. Vorig jaar hebben meerdere rijders daar een tijdstraf voor gehad. Dat zijn allemaal factoren om rekening mee te houden."

Een andere factor om rekening mee te houden is het weer, want het belooft wat dat betreft een wisselvallig weekend te worden in Oostenrijk.

"Dat maakt het extra gecompliceerd voor de teams. Het is al een weekend met een sprintrace, en dan ook nog zulke wisselvallige omstandigheden. Het wordt niet makkelijk om de auto op orde te krijgen. Er zit ook een limiet aan het aantal regenbanden dat de teams mogen gebruiken, ook tijdens een sprintweekend wordt die niet aangepast. Dus als het echt kletsnat wordt, kan dat nog leuk worden."

"Je moet je banden strategisch inzetten, want intermediates en vooral de fullwets werken het best als ze nieuw zijn. De randen van het profiel snijden als het ware door het water. Met twee kwalificaties en races moet je dus keuzes maken als het nat dreigt te worden in al die sessies. En wat ga je dan doen in de vrije training? Je zal toch moeten rijden om info te verzamelen en de auto af te stellen."

Max Verstappen boekte in de Grand Prix van Canada zijn zesde overwinning van het seizoen. Foto: Getty Images

Tot slot: Red Bull heeft dit jaar alle races gewonnen. Had je aan het begin van dit seizoen verwacht dat het team van Verstappen zó dominant zou zijn?

"Nee, ik had juist verwacht dat de teams achter Red Bull iets competitiever zouden zijn. Zeker ook als je kijkt naar een team als Ferrari. Die hebben een jaar kunnen leren en kunnen afkijken. Vorig jaar zijn eigenlijk alle teams met een blank canvas begonnen. Er waren toen veel onbekende variabelen, met bijvoorbeeld het nieuwe formaat banden, gewicht, inschatten welke verhouding je precies moest hebben qua downforce, luchtweerstand, en noem maar op. Met de informatie die ze vorig jaar hebben vergaard, hebben de teams de auto's van dit jaar kunnen bouwen. Dus ik had wel verwacht dat het veel dichter bij elkaar zou zitten dan nu het geval is."