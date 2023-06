Herlings houdt gebroken nekwervel over aan harde val en mist twee MXGP's

Jeffrey Herlings mist de komende twee raceweekenden in de MXGP. De motorcrosser ging afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Duitsland over de kop en blijkt een nekwervel te hebben gebroken.

Een operatie is volgens zijn team KTM niet nodig. De 28-jarige Herlings moet de GP's in het Indonesische Sumbawa en Lombok overslaan om zijn nek rust te geven.

Herlings ging zondag in het Duitse Teutschenthal aan het einde van de eerste manche vanuit leidende positie over de kop. Hij kon de wedstrijd nog wel afmaken, maar eindigde als twintigste. Zijn Spaanse rivaal Jorge Prado won de eerste manche.

"Dit vat mijn carrière in zekere zin samen", reageerde de tweevoudig wereldkampioen in de MXGP. "We pakken het record van overwinningen, maar dan krijgen we weer een blessure en een tegenslag. Ik ben in ieder geval blij dat ik niet geopereerd hoef te worden."