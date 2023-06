Arantxa Rus bereikt WTA-finale in Spanje en keert terug in mondiale top 100

Arantxa Rus heeft zaterdag de finale bereikt van het WTA-toernooi in La Bisbal d'Empordà, in Girona. Door haar vierde zege op een rij op het Spaanse graveltoernooi heeft de beste tennisster van Nederland zich verzekerd van een terugkeer in de mondiale top 100.

De 32-jarige Rus, die op dit moment nog 114e staat, versloeg in de halve finales de Argentijnse Maria Carlé in drie sets (6-1, 4-6 en 6-3). Zondag neemt zij het in de eindstrijd op tegen de Hongaarse Panna Udvardy, de nummer 97 van de wereld. De finale begint zondag om 10.00 uur.

De beste honderd tennissters ter wereld worden automatisch toegelaten tot Grand Slams. Omdat dit de afgelopen maanden niet gold voor Rus, was zij veroordeeld tot het spelen van kwalificatietoernooien. De hoogste ranking ooit van Rus was de 61e positie in augustus 2012.

Op Roland Garros won Rus vorige maand drie kwalificatiewedstrijden en bereikte ze het hoofdtoernooi. Vervolgens werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld door de Oostenrijkse Julia Grabher.