Malen aast na gemiste landstitel op prijs met Oranje: 'Dat kan de pijn verzachten'

De klap van het mislopen van de Bundesliga-titel met Borussia Dortmund dreunt nog altijd hard na bij Donyell Malen. De 24-jarige spits denkt dat Nations League-winst met Oranje de pijn wat kan verzachten.

In de sterke tweede seizoenshelft wist Malen negen keer te scoren en vijf assists te geven. "Maar het was net niet genoeg. Gelukkig is het seizoen nog niet voorbij. We strijden in de Nations League nog om een prijs. We hebben goede spelers en zijn maar twee duels verwijderd van succes. We gaan ervoor."