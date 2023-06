Roma-fans belagen arbiter Taylor en gezin op vliegveld: 'Walgelijke beelden'

Scheidsrechter Anthony Taylor en zijn gezin zijn donderdag door Roma-fans belaagd op het vliegveld in Boedapest. De aanhang van de Italiaanse club houdt de arbiter verantwoordelijk voor de nederlaag tegen Sevilla in de Europa League-finale.

Op diverse video's op sociale media is te zien hoe de Engelse scheidsrechter door tientallen supporters van Roma wordt uitgescholden. Daarnaast wordt er gegooid met onder meer water en een stoel. De politie bracht Taylor en zijn gezin in veiligheid.

De Engelse scheidsrechtersbond PGMOL spreekt van 'walgelijke beelden'. "We zijn geschokt door de ongerechtvaardigde en weerzinwekkende beledigingen richting Anthony en zijn gezin, terwijl hij naar huis probeert te komen na het fluiten van de Europa League-finale. We zullen Anthony en zijn gezin blijven steunen."

Mourinho zei na afloop dat Taylor continu in het nadeel van Roma floot. De Portugees vond onder meer dat Roma een penalty was onthouden na een handsbal van Sevilla. Ook was de trainer het niet eens met het besluit van de arbiter om de beslissende strafschop in de penaltyreeks opnieuw te laten nemen.