Ten Hag glundert na bereiken Champions League met United: 'Grootse prestatie'

Erik ten Hag is verheugd dat Manchester United donderdagavond dankzij een 4-1-zege op Chelsea een ticket voor de Champions League veiligstelde. De Nederlandse manager vindt dat de Engelse grootmacht thuishoort in het miljoenenbal.

"Dit is een grootse prestatie, zeker in de Premier League", zei Ten Hag na afloop tegen Engelse media. "Er zijn zoveel sterke clubs met geweldige spelers die ook naar de Champions League willen. Dus als je dit voor elkaar krijgt, is dat heel knap. United hoort in de Champions League."

Dankzij doelpunten van Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes en Marcus Rashford kwam United op een 4-0-voorsprong tegen Chelsea. De Londense club deed vlak voor tijd nog iets terug via João Félix. Door de ruime zege kan nummer vijf Liverpool het gat met United niet meer overbruggen.

Ten Hag had graag met grotere cijfers gewonnen op Old Trafford. "Chelsea creëerde wel wat kansen, maar ze gaven ook veel kansen weg in de omschakeling. We hadden meer doelpunten moeten maken. Maar wij gunden ze ook veel mogelijkheden. Dat mag niet gebeuren, dat moet beter van onze kant."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ten Hag wil seizoen goed afsluiten

Een smet op de avond was het uitvallen van Antony. De oud-Ajacied moest in de eerste helft per brancard het veld verlaten. "Het lijkt op een serieuze blessure", zei ten Hag. "We moeten een dag wachten en dan weten we meer."

United won dit seizoen al de League Cup, maar de ploeg van Ten Hag kan volgende week zaterdag opnieuw een beker pakken. Dan spelen de 'Red Devils' de finale van de FA Cup tegen stadsgenoot en landskampioen Manchester City.