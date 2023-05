Zeker honderd aanhoudingen rond kampioenswedstrijd Feyenoord in Rotterdam

De politie heeft zondagavond ruim honderd aanhoudingen verricht rond de kampioenswedstrijd van Feyenoord in Rotterdam. De arrestaties waren onder meer voor vernielingen en het belagen van agenten.

Rond middernacht loopt de binnenstad langzaam leeg, zegt de woordvoerder. Al is het nog wel altijd "best druk", vooral rond het Hofplein.

Er is nog veel ME aanwezig in het centrum, maar die heeft na een ingreep eerder op de avond niet meer in actie hoeven komen.