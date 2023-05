FC Groningen-Ajax tijdelijk gestaakt vanwege vuurwerk en fan op het veld

Delen via E-mail

FC Groningen-Ajax werd zondag al in de zesde minuut tijdelijk gestaakt vanwege vuurwerk op het veld en een veldbetreder. Het Eredivisie-duel werd na een onderbreking van tien minuten hervat.

Fans van FC Groningen gooiden meerdere stukken vuurwerk op het veld. Een boze supporter rende het veld op met een spandoek in zijn hand, met een tekst die was gericht tegen het bestuur van FC Groningen. Hij werd door enkele stewards overmeesterd.

FC Groningen heeft dit seizoen vaak te maken gehad met supportersgeweld. Bij het duel met SC Cambuur kwamen boze fans het veld op en bij de wedstrijd tegen NEC kreeg Jetro Willems een klap in het gezicht van een supporter.

FC Groningen is samen met hekkensluiter Cambuur al veroordeeld tot degradatie uit de Eredivisie. De 'Trots van het Noorden' heeft dit seizoen tot op heden slechts vier competitieduels gewonnen. Bovendien werd de club in de KNVB-beker verrassend uitgeschakeld door de amateurs van Spakenburg.

Voor Ajax is het duel met FC Groningen van cruciaal belang. De Amsterdammers jagen nog op de tweede plek in de Eredivisie, een positie die aan het eind van het seizoen recht geeft op een Champions League-ticket. Daarnaast staat nummer vier AZ slechts twee punten achter op de ploeg van John Heitinga.

Het is de zevende wedstrijd dit weekend die tijdelijk werd stilgelegd vanwege wangedrag van supporters. Zaterdag werden FC Utrecht-RKC Waalwijk (2-0) en FC Volendam-Sparta Rotterdam (2-1) onderbroken en vrijdag was het raak bij FC Twente-NEC (4-0) en drie duels in de Keuken Kampioen Divisie.