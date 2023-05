FC Groningen-Ajax definitief gestaakt vanwege vuurwerk en fan op het veld

FC Groningen-Ajax is zondag definitief gestaakt nadat het duel twee keer werd stilgelegd vanwege wangedrag van supporters. In de zesde minuut werden rookbommen gegooid en betrad een fan het veld. Kort na de hervatting werd opnieuw met vuurwerk gegooid.

Fans van FC Groningen gooiden in de beginfase meerdere stukken vuurwerk op het veld. Een boze supporter rende het veld op met een spandoek in zijn hand, met een tekst die was gericht tegen het bestuur van FC Groningen. Hij werd door enkele stewards overmeesterd.

Na een onderbreking van een kwartier zette scheidsrechter Jeroen Manschot het duel weer in gang. Na slechts enkele minuten ging het weer mis. Opnieuw belandde vuurwerk op het veld, waarna de arbitrage in overleg met de KNVB en de autoriteiten besloot het duel definitief te staken.

De KNVB scherpte onlangs, na meerdere incidenten in stadions, de richtlijnen aan. Bij het op het veld gooien van voorwerpen wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Bij een tweede vergrijp wordt het duel volgens de nieuwe richtlijnen definitief gestaakt.

Het wangedrag van een deel van het publiek komt niet als een verrassing. In supporterskringen van FC Groningen werd al gesproken over het forceren van een staking. Het is nog niet bekend wanneer de resterende tachtig minuten worden hervat. De tussenstand was 0-0.

De spelers van FC Groningen en Ajax lopen naar de kleedkamer na nieuw wangedrag van fans. Foto: Pro Shots

Rampjaar FC Groningen met veel supportersgeweld

FC Groningen heeft dit seizoen vaak te maken gehad met supportersgeweld. Bij het duel met SC Cambuur kwamen boze fans het veld op en bij de wedstrijd tegen NEC kreeg Jetro Willems een klap in het gezicht van een supporter.

De 'Trots van het Noorden' is samen met hekkensluiter Cambuur al veroordeeld tot degradatie uit de Eredivisie. FC Groningen heeft dit seizoen tot op heden slechts vier competitieduels gewonnen. Bovendien werd de club in de KNVB-beker verrassend uitgeschakeld door de amateurs van Spakenburg.

Voor Ajax is het duel met FC Groningen van cruciaal belang. De Amsterdammers jagen nog op de tweede plek in de Eredivisie, een positie die aan het eind van het seizoen recht geeft op een Champions League-ticket. Daarnaast staat nummer vier AZ slechts twee punten achter op de ploeg van John Heitinga.