Late goals Alderweireld behoeden Antwerp en Van Bommel voor puntenverlies

Royal Antwerp FC heeft vrijdag met dank aan twee late goals van Toby Alderweireld met 0-2 gewonnen van laagvlieger Zulte Waregem. De verdediger kopte in de 85e minuut raak uit een vrije trap van Calvin Stengs en benutte enkele minuten later een strafschop.

Antwerp startte zonder de geblesseerde Vincent Janssen, terwijl ook Jurgen Ekkelenkamp ontbrak. Met Gyrano Kerk en Calvin Stengs in de basis begon de uitploeg voortvarend aan de wedstrijd en maakte het in de zeventiende minuut het eerste doelpunt via een kopbal van Alderweireld, die dus in totaal drie keer scoorde in deze wedstrijd. Zijn eerste treffer werd echter op aanraden van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Michel-Ange Balikwisha.

Zulte Waregem - met Ruud Vormer in de basis - kwam steeds beter in de wedstrijd en wist de ploeg van Van Bommel goed het spel te beletten. In de 65e minuten ontsnapte Antwerp zelfs aan een strafschop tegen, toen Mandela Keita een onhandige overtreding maakte op oudgediende Jelle Vossen.

In de slotfase drong Antwerp aan en kreeg het grote kansen via Balikwisha en twee keer Stengs. In de 85e minuut was het dan eindelijk raak, via opnieuw Alderweireld, die raak kopte op aangeven van Stengs.

Enkele minuten later maakte de voormalige Ajacied ook de 0-2, na een handsbal van Zulte-speler Alioune Ndour. Met vaste nemer Vincent Janssen in de lappenmand zette aanvoerder Alderweireld zich achter de bal. De routinier plaatste de bal kalm in de hoek en scoorde zo voor de eerste keer in zijn loopbaan twee keer in één wedstrijd.

Antwerp staat na de winst derde, met 63 punten uit 31 wedstrijden. Na 34 wedstrijden gaan de nummers één tot en met vier naar de play-offs voor het kampioenschap, waar Antwerp zich enkele weken geleden al van verzekerde. Momenteel bedraagt de achterstand op koploper KRC Genk acht verliespunten, maar de punten worden bij de start van de play-offs door twee gedeeld.

Stand top Jupiler Pro League 1. KRC Genk 30-68 (+39)

2. Royal Union 30-65 (+25)

3. Royal Antwerp 31-63 (+30)

4. Gent 30-51 (+22)

5. Club Brugge 30-49 (+13)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.