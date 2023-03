Pogacar heeft strijdplan voor Ronde van Vlaanderen klaar: 'Alleen aankomen'

Tadej Pogacar wil het zondag in de Ronde van Vlaanderen niet op een sprint tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel laten aankomen. "Het is voor mij cruciaal om alleen aan te komen", zei de Sloveen vrijdag.

Pogacar verkende vrijdag het parcours. "Dat is wel belangrijk, want ik ben niet heel bekend met dit terrein. Maar ik koers hier heel graag. De Ronde is één van de mooiste koersen van het jaar. De beleving in een koers van een dag is altijd een beetje groter dan in een koers van drie weken. België is één van de landen met de beste fans", zo was de 24-jarige renner lovend over het Vlaamse publiek.