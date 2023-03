Overzicht Het programma van deze bomvolle sportdag

Het is zondag een bijzonder drukke sportdag. Over de hele wereld komen Nederlandse topsporters in actie op gras, ijs, asfalt, kunststof en aan de oche. NU.nl zet het overvolle sportprogramma op een rijtje.

Over alle evenementen komen artikelen op NU.nl. Evenementen met een sterretje (*) zijn te volgen via een liveblog.

Voetbal

Eredivisie*:

12.15 uur: Excelsior-Sparta Rotterdam

14.30 uur: RKC Waalwijk-PSV

16.45 uur: Ajax-NEC

20.00 uur: Cambuur-Go Ahead Eagles

Vrouwen Eredivisie:

12.15 uur: Fortuna Sittard-FC Twente

Buitenlands voetbal:

16.15 uur: FC Barcelona-Valencia

17.30 uur: Liverpool-Manchester United

21.00 uur: Real Betis-Real Madrid

Erik ten Hag gaat met Manchester United op bezoek bij aartsrivaal Liverpool. Foto: ANP

Schaatsen (WK afstanden)*

12.45 uur: 1.500 meter mannen

13.45 uur: 1.500 meter vrouwen

14.46 uur: 10.000 meter mannen

16.48 uur: 5.000 meter vrouwen

Wielrennen

13.00 uur: Eerste rit Parijs-Nice

Darts (UK Open)

14.40 uur: Michael van Gerwen-Nathan Aspinall (kwartfinale)

Vanaf 20.00 uur: Halve finales en finale

Formule 1*

16.00 uur: Start GP Bahrein

Atletiek