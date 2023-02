F1-verslaggever vanuit Bahrein: 'Verstappen is een ster, iedereen wil wat van hem'

Onze Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt is in Bahrein. Hier volgde hij de testdagen van de koningsklasse. De coureurs maken zich in het Midden-Oosten op voor een nieuw seizoen, met op zondag de openingsrace op hetzelfde circuit. Max Verstappen is de titelverdediger.

Joost blijft ook deze week nog in Bahrein en zal vanuit daar ook de eerste Grand Prix verslaan. "Vorig jaar vloog ik heen en weer tussen de testdagen en het raceweekend. Zoals de meeste journalisten ben ik nu gebleven."

Het is een intensieve periode voor Joost, die meer dan twaalf uur per dag werkt. "Je bent zo vroeg mogelijk op het circuit, want je wil niks missen. Als al het werk klaar is, de stukken gemaakt zijn, ga je weer naar het hotel. Het mediacentrum hier gaat heel laat dicht en je kunt hier ook prima eten."

Naast een echte liefhebber, is Joost ook kenner van zowel het sportieve als het technische aspect dat bij de sport komt kijken. "Ik vind het reuze interessant om erachter te komen hoe die auto's werken en waarom ze werken zoals ze werken. Dat vind ik de allerleukste kant van de Formule 1. Ik houd me graag bezig met vloeren, motoren, sidepods en achtervleugels. Het grootste deel van mijn passie voor de sport komt daar vandaan."

Joost ziet een verband tussen persoonlijke interesse en goede journalistiek. "Wil je een sport goed kunnen verslaan, dan moet je er zelf wel geïnteresseerd in zijn. Anders is het lastig om je erin te verdiepen. Al het reizen, de onregelmatige werktijden: je moet er wel wat voor over hebben om zulk werk te doen."

"Je moet natuurlijk wel voorkomen dat je een blinde vlek ontwikkelt voor dingen die niet goed gaan, dat is heel belangrijk. Maar ik vergelijk het soms met voetbalsupporters. Als je voetbalsupporter van een club bent, dan ben je vaak het meest kritisch op je eigen club. Formule 1-liefhebbers kunnen ook heel kritisch zijn op hun sport. En kritisch zijn is zeker op journalistiek niveau belangrijk. Zowel fans als journalisten willen dat dingen goed gaan."

'In het verleden kon je Verstappen vrij makkelijk spreken'

De verslaggever staat in Bahrein tussen de belangrijkste spelers in de autosportwereld. Ze voor de microfoon krijgen is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet in het geval van Verstappen. "Een-op-eeninterviews zitten er eigenlijk nauwelijks meer in. Het is heel moeilijk om hem op die manier te spreken. Hij is een wereldster, iedereen wil wat van hem."

Dat is niet altijd zo geweest. "In het verleden kon je hem als Nederlandse pers vrij makkelijk spreken. CNN, BBC, iedereen wil hem nu aan het woord. In het voorbijgaan groet je elkaar wel, vraag je misschien even hoe het is, maar het is niet alsof je hem op die momenten uitgebreid privé spreekt."

'Stemming hangt af van de resultaten'

Verstappen kan soms ietwat nors overkomen. Maar Joost ervaart hem niet zo. "Hij is een sporter. De stemming hangt altijd af van de resultaten. In Bahrein gaat het nu goed, dan is hij ook optimistisch. Niets menselijks is hem vreemd. Je moet ook niet vergeten dat hij vaak dertig keer dezelfde vraag krijgt, zeker bij de televisieploegen. De eerste keer gaat dat nog soepel, maar geleidelijk aan wordt het vermoeiend."

"Tegenover de Nederlandse pers is hij best wel open en krijg je vaak een ander praatje. Dan is hij ook blij dat hij in zijn eigen taal kan praten met mensen die hij wat beter kent. Ik heb dan niet de indruk dat hij nors overkomt."

'Het lijkt erop dat Red Bull het rijk alleen heeft'

Verstappens goede humeur in Bahrein hangt samen met de goede vooruitzichten. Ook Red Bull is optimistisch. "Ik denk dat ze er bij Red Bull beter voor staan dan de afgelopen negen jaar. Red Bull heeft heel lang last gehad van een heel dominant Mercedes. Van dat juk zijn ze nu eindelijk verlost. Vorig jaar was Mercedes opeens slecht en moesten ze het opnemen tegen Ferrari. Die konden ze makkelijk hebben."

De huidige verhoudingen moeten nog duidelijk worden, maar Joost durft al wel de nodige voorspellingen te doen. "Dit jaar is Ferrari een vraagteken. Mercedes zit ook zeker niet op het niveau van drie jaar geleden. Het lijkt erop dat Red Bull bovenaan het rijk alleen heeft. Dat heeft een positieve weerslag op de stemming van Max. Hij is gewoon heel goed te spreken. Maar ook Christian Horner, Helmut Marko, Sergio Pérez blaken van zelfvertrouwen."

'Messi heeft andere status dan Verstappen'

Zelf heeft Joost geen voorkeur voor een specifiek team, want objectiviteit is natuurlijk belangrijk. "Vroeger was ik wel liefhebber van Ferrari met de gillende V12-motoren. Sebastian Vettel zei ooit al: 'Iedereen is een beetje fan van Ferrari.' Ferrari is het enige echte fabrieksteam dat er is. Ik vind dat wel echt een mooi team om erbij te hebben, ook omdat het vaak een halve soapopera is."

Dat Verstappen of een andere coureur niet zijn specifieke voorkeur heeft, is volgens Joost niet de belangrijkste factor voor een objectieve benadering. "Ik ben bekend met het wereldje. Je ziet Verstappen bijna wekelijks, je ziet hoe hij is, dus die afstand verdwijnt een beetje. Bij bijvoorbeeld voetballers is dat voor mij heel anders. Lionel Messi heeft voor mij een heel andere status dan Verstappen, want ik zie hem nooit in het echt. Je komt er op deze manier ook achter dat coureurs hele normale mensen zijn die naar de wc gaan en zich zo nu en dan verslikken in een koekje, haha."

Alonso en Williams als de underdogs

Als Joost een blik op het spelersveld werpt, ziet hij ook coureurs vol van zelfvertrouwen. "Fernando Alonso straalt heel veel zelfvertrouwen uit, juist door er niet zoveel over te zeggen. Normaal praat hij veel veel over wat wel en niet goed gaat. Nu hield Alonso zich een klein beetje op de vlakte, met een blik van vertrouwen. Aston Martin lijkt ook op het niveau van Mercedes te zitten. Dat is nu het geval, maar dat kan natuurlijk nog veranderen."

Ook bepaalde teams trekken aandacht. "Ik denk dat Williams ook wel relatief goed voor de dag gaat komen. Die auto zag er veel beter uit dan de auto die ik de afgelopen jaren van hen heb gezien."

"Ik denk eigenlijk dat de achterhoede straks niet meer bestaat en dat het middenveld loopt van Aston Martin tot Alpine en Williams. Nicolas Latifi is bij Williams vervangen. Dat was natuurlijk geen topcoureur. Van zijn vervanger Logan Sargeant we weten nog niet wat hij kan, maar ik schat in dat hij meer potentie heeft dan Latifi."