Valencia neemt per direct afscheid van trainer Gattuso

Valencia CF heeft maandagavond trainer Gennaro Gattuso ontslagen. De voormalige speler van AC Milan was pas zeven maanden in dienst bij de club uit de sinaasappelstad.

Valencia geeft in een kort bericht op de eigen website geen reden voor het ontslag van de 45-jarige Gattuso. Valencia bezet momenteel de veertiende plaats in La Liga. Slechts één van de laatste negen competitiewedstrijden werd gewonnen. Vorig seizoen eindigde 'Los Che' nog als negende in de hoogste afdeling van het Spaanse voetbal.

Salvador 'Voro' González neemt voorlopig de honneurs waar in de dug-out. Dat is niet voor het eerst. De 59-jarige geboren Valenciaan trad maar liefst zeven keer eerder op als (interim-)trainer bij de Spaanse club.

De 45-jarige Gatusso was eerder hoofdtrainer bij Palermo, OFI Kreta, Pisa, AC Milan en Napoli. Ook was de Italiaan kort actief in de jeugdopleiding van AC Milan, de club waarvoor hij als controlerende middenvelder tussen 1999 en 2012 in totaal 468 officiële wedstrijden speelde.