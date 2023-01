Hockeyers halen ongenadig uit en boeken tegen Chili grootste WK-zege ooit

De Nederlandse hockeyers hebben donderdag ongenadig hard uitgehaald in het laatste groepsduel op het WK in India. Oranje boekte de grootste WK-zege ooit door met 14-0 van Chili te winnen.

Nederland verbetert met de monsterscore het record van Australië, dat in 2010 in New Delhi hard uithaalde tegen Zuid-Afrika: 12-0. De grootste zege van Oranje op een WK was tot dusver de 8-0-overwinning op Italië in 1978.

De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee kwam één doelpunt tekort om de grootste zege van het Nederlands elftal aller tijden te verbeteren. In augustus 1999 won Nederland op het EK met 15-1 van Italië.

Jip Janssen maakte tegen Chili vier doelpunten en is samen met Thierry Brinkman (drie goals tegen Chili) topscorer van het toernooi. De andere treffers kwamen op naam van Koen Bijen (twee), Thijs van Dam, Justen Blok, Terrance Pieters, Teun Beins en Derck de Vilder.

Nederland won eerder van Maleisië (4-0) en Nieuw-Zeeland (4-0) en is overtuigend groepswinnaar. Daardoor mag de ploeg van bondscoach Delmee de tussenronde overslaan en direct door naar de kwartfinales, die op 24 en 25 januari worden afgewerkt.

Bij de laatste acht wacht voor Nederland een duel met de nummer twee uit groep A of nummer drie uit groep B. Op dit moment staan Argentinië en Zuid-Korea op die posities, maar de beslissingen in die poules vallen vrijdag.

Grootste zeges ooit hockeyers 1999: Nederland-Italië 15-1

2023: Nederland-Chili 14-0

2005: Nederland-Polen 14-0

1989: Nederland-Zimbabwe 14-1

2013: Nederland-Polen 12-0

1979: Nederland-Verenigde Staten 12-0

Nederland pas in tweede deel op dreef

In het eerste kwart leek het er nog niet op dat de mannen van Delmee geschiedenis gingen schrijven tegen WK-debutant Chili. Na een kwartier leidde de verliezend finalist van de laatste twee WK's nog slechts met 1-0. De treffer kwam op naam van Janssen, die zijn eerste strafcorner van het toernooi benutte.

Het duurde even tot Nederland de score verder opvoerde. De Vilder verdubbelde de score in de 23e minuut met een hard schot in de bovenhoek en na zijn treffer was het Chileense verzet gebroken. Van Dam, Brinkman en opnieuw Janssen zorgden voor een 5-0-ruststand.

Na rust werd Oranje-doelman Pirmin Blaak vervangen door reserve Maurits Visser, die nauwelijks in actie hoefde te komen. De Nederlandse aanval bleef ondertussen hongerig en liep nog in het derde kwart uit tot 11-0, waardoor de recordzege van Australië (12-0) in het zicht kwam.

In het vierde kwart tipte Bijen al binnen een minuut de twaalfde treffer binnen en nog geen vijf minuten later sleepte Beins de recordgoal op fraaie wijze binnen. Het slotakkoord kwam op naam van Brinkman, die zijn vierde van de wedstrijd maakte.

Thierry Brinkman maakte er vier tegen Chili. Foto: ANP

