Hockeyers geven bijna niets weg en winnen op WK ook ruim van Nieuw-Zeeland

De Nederlandse hockeyers hebben maandag ook de tweede wedstrijd op het WK in India gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée rekende eenvoudig af met Nieuw-Zeeland: 4-0

Nederland kwam geen moment in de problemen tegen Nieuw-Zeeland, dat op papier de beste tegenstander in de groepsfase is. Halverwege stond het al 0-3 door goals van Thierry Brinkman (twee) en Koen Bijen. In de slotfase bepaalde Tjep Hoedemakers de eindstand op 0-4.

Die eindstand stond na 60 minuten ook in de eerste wedstrijd van de groepsfase op het bord. Toen speelde Nederland tegen Maleisië, de nummer elf van de wereldranglijst. Nieuw-Zeeland staat negende op die ranking.

Nederland sluit de groepsfase donderdag af met een wedstrijd tegen WK-debutant Chili. Oranje is al zeker van een plek bij de laatste drie en daarmee een plek in de knock-outfase. De groepswinnaar gaat direct naar de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen nog een tussenronde.

Bij een gelijkspel tegen Chili is Nederland al zeker van de groepswinst.In India maakt Nederland jacht op de eerste wereldtitel sinds 1998. Op de laatste twee edities greep Nederland in de eindstrijd naast het goud. België won in 2018 na shoot-outs en is zodoende titelverdediger in India.

Stand groep C 1. Nederland 2-6 (+8)

2. Nieuw-Zeeland 2-3 (-2)

3. Maleisië 2-3 (-3)

4. Chili 2-0 (-3)

Nederland had geen kind aan Nieuw-Zeeland. Foto: ANP

Extra veldspeler pakt niet goed uit voor Nieuw-Zeeland

Nederland begon uiterst scherp in het goedgevulde Birsa Munda International Hockey Stadium in Rourkela. Al binnen drie minuten onderschepte Hoedemakers de bal op het middenveld. Hij toonde zich vervolgens niet zelfzuchtig en legde breed op Brinkman, die hard raak schoot: 0-1.

Nog voor het einde van eerste kwart probeerde Nieuw-Zeeland iets te forceren door de keeper naar de zijkant te halen en een extra veldspeler in te brengen. Een gok die duidelijk verkeerd uitpakte, want daardoor kon Nederland de voorsprong via Brinkman eenvoudig verdubbelen.

Nederland kreeg vanuit een strafcorner de kans om opnieuw in leeg doel te scoren, maar de verdedigers van Nieuw-Zeeland maakten de poging van Jip Janssen knap onschadelijk. In het tweede kwart - met weer een keeper op doel - viel de 3-0 alsnog. Bijen tipte de bal op fraaie wijze binnen.

In het derde en vierde kwart liet Nederland de teugels ietwat vieren, maar doelman Pirmin Blaak hoefde zich nauwelijks in te spannen. Aan de overkant was het wel nog één keer raak: Hoedemakers zorgde met een fraai boogballetje voor het slotakkoord.

