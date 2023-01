Sterspeler Steins rouwt op WK om vader: 'Relativeren is als topsporter nooit goed'

De ogen zijn bij Oranje op het WK handbal in Polen en Zweden gericht op Luc Steins. De sterspeler twijfelt alleen wel of hij kort na het overlijden van zijn vader in staat is om zijn ploeg bij de hand te nemen. "Met een goede wedstrijd maakte ik hem het meest blij."

Dat Steins op het WK niet volledig gefocust is en niet in zijn beste vorm is, geeft hij direct toe. En hoewel de Limburger met Nederland voor het eerst sinds 1961 aan het WK meedoet, rekent hij dat zichzelf geen moment aan.

Steins heeft belangrijkere dingen aan zijn hoofd. De 27-jarige aanvalsleider van Oranje wil er voor zijn moeder en broer zijn, omdat zijn vader Lei Steins vlak voor Kerst na een kort ziekbed het leven liet.

Steins vertelt zeer openhartig over de "rotperiode" in zijn leven en de lessen die hij van zijn vader heeft geleerd. Zo stelde Lei altijd dat hij twee dagen verdrietig mocht zijn. Daarna moest het volgens hem "klaar zijn met die onzin".

"Maar zoals hij het zei, zo makkelijk is het niet altijd", vertelt Steins. "Het is een moeilijke tijd geweest en als ik eerlijk ben is het dat nog steeds. Ik probeer het allemaal zo goed mogelijk in te vullen en ik denk dat ik daar best goed in slaag."

Luc Steins is met zijn 1,73 meter de kleinste speler van Oranje op het WK. Foto: ANP

'Focus lag niet altijd op handbal'

Niet een van de wedstrijden met Oranje, maar een oefenwedstrijd van afgelopen zomer tegen zijn vorige werkgever Toulouse wijst Steins aan als de lastigste wedstrijd uit zijn carrière op mentaal vlak. "Ik dacht toen: als dit de standaard wordt, dan gaat het heel zwaar worden."

Steins speelt bij topclub Paris Saint-Germain en woont op ruim vier uur rijden van zijn familie in Limburg. Enkele weken voor het oefenduel met zijn oude ploeggenoten ontving hij het bericht dat zijn vader, bij wie twee jaar geleden lymfeklierkanker werd ontdekt, niet meer te behandelen was.

De focus lag voor het eerst in zijn leven niet alleen op handbal, de sport die er door zijn vader met de paplepel was ingegoten. Steins greep elk moment naast de trainingen en wedstrijden aan om vanuit Parijs heen en weer te reizen naar het thuisfront.

Het vele reizen kostte veel energie, terwijl in Parijs van Steins - als een van de belangrijkste spelers - ook prestaties werden verwacht. "Ik heb ervoor gekozen om de prioriteit bij mijn familie te leggen. Dat is voor een topsporter niet goed, maar voor mij de beste keuze om te maken."

Luc Steins viert een van zijn goals tegen Argentinië. Foto: Reuters

'Relativeren is voor een topsporter nooit goed'

Steins haalt herinneringen op aan zijn vader, die hij het gelukkigst maakte door een goede wedstrijd te spelen. "Voor hem deed het niveau of het podium er niet toe. Alles wat ik en mijn broer Ivo belangrijk vonden, vond hij ook belangrijk."

Vader Lei herkende volgens Steins als geen ander de lichtpuntjes in het leven. Hij wilde dan ook altijd dat het leven ondanks zijn ziekte 'gewoon' doorging. "Hij wist dingen altijd zo te bekijken dat hij tevreden kon zijn met hoe het is gelopen of juist gaat lopen", vertelt Steins trots.

Het is een denkwijze die de sterspeler van Oranje tijdens het WK en in de rest van zijn leven probeert over te nemen. Of dat de topsport bijt? "Ja dat denk ik wel. Relativeren is voor een topsporter nooit goed."

"Aan mij de taak om een nieuwe balans te vinden. Ik wil 100 procent met topsport bezig zijn, met in het achterhoofd wel het besef dat het niet het allerbelangrijkste is."

