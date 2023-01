Hartstilstand Hamlin legt grote risico's bloot: 'NFL geeft niks om zijn spelers'

Damar Hamlin kreeg de afgelopen twee weken heel veel steun in de Verenigde Staten, nadat hij tijdens een wedstrijd van zijn club Buffalo Bills een hartstilstand had gekregen. Maar het verhaal van de 24-jarige Americanfootballer bewijst ook dat spelers in de razend populaire topcompetitie NFL zeer weinig bescherming genieten.

"Dit is een sprookje. Ik kan het niet geloven", roept commentator Jim Nantz tegen ruim 22 miljoen Amerikaanse tv-kijkers. Zij hebben net gezien dat Buffalo Bills-speler Nyheim Hines de football na de aftrap van het NFL-duel met New England Patriots in één keer naar de andere kant van het veld heeft gerend, goed voor een touchdown (zes punten).

Honderden fans in het uitverkochte Highmark Stadium in Buffalo houden een spandoek in de vorm van een hartje omhoog, met in het midden een 3. Het is het rugnummer van Hamlin, de Bills-speler die zes dagen eerder in de wedstrijd tegen Cincinnati Bengals in elkaar zakte op het veld na een hartstilstand.

Het incident maakt veel los in de Verenigde Staten. Vanuit het hele land komen giften aan het goede doel van Hamlin en president Joe Biden spreekt uitgebreid met de ouders van de speler. Vier dagen na het duel met de Bengals komen de Bills met een zeer positieve update: Hamlin is van de beademing gehaald en heeft via FaceTime met zijn teamgenoten gesproken.

De wedstrijd tegen de Patriots van afgelopen zondag wordt zo een vrolijk eerbetoon aan Hamlin, met de score van Hines als perfecte start. "Het was een zware en drukke week", zegt NFL-baas Roger Goodell. "Maar het enige waar het echt om draaide, was het herstel van Damar."

De video van de openingsscore van Buffalo Bills-speler Nyheim Hines tegen New Engeland Patriots.

Het contract van Hamlin kan zomaar verscheurd worden

Domonique Foxworth is een van de vele voormalig NFL-spelers die de woorden van Goodell moeilijk te geloven vindt. "De NFL zegt dat ze om zijn spelers geeft?", zegt de oud-voorzitter van spelersvakbond NFLPA, die tegenwoordig analist is bij sportzender ESPN. "Dat is echt onzin."

Toen Hamlin in mei 2021 zijn eerste NFL-contract tekende, was het alleen zeker dat hij zijn tekenbonus van 160.476 dollar (148.442 euro) volledig zou krijgen. De rest van zijn salaris - 3,48 miljoen dollar (3,22 miljoen euro) in vier jaar - stond mooi op papier, maar er was geen enkele garantie dat hij dat bedrag zou krijgen. De Bills kunnen het contract op elk moment verscheuren, zonder een cent te hoeven betalen.

Dit is de realiteit voor bijna alle professionele Americanfootballspelers. In de NFL komen volledig gegarandeerde contracten zelden voor, in tegenstelling tot in de andere Amerikaanse topcompetities NBA (basketbal), MLB (honkbal) en NHL (ijshockey). Terwijl American football zonder twijfel de gevaarlijkste sport is. Zware blessures zijn eerder regel dan uitzondering. De gemiddelde carrièreduur in de NFL is iets meer dan drie jaar.

Desondanks hebben juist de onervaren spelers de minste bescherming in hun contract staan. Zo heeft de verbintenis van Hamlin een clausule die bepaalt dat hij nog maar 55 procent van zijn salaris krijgt als hij door een blessure langere tijd niet kan spelen (de Bills besloten afgelopen week om deze clausule voorlopig niet te gebruiken). Daarnaast zal de NFL zijn zorgverzekering niet betalen in de eerste vijf jaar na zijn carrière. Die regeling geldt alleen voor spelers die minimaal drie jaar in de NFL zijn uitgekomen en Hamlin zit pas in zijn tweede seizoen.

"Alle risico's komen op het bordje van de spelers, terwijl maar een klein percentage zoveel geld krijgt dat het zijn leven voor altijd zal veranderen", zegt Foxworth. "Ik hoop dat we met z'n allen niet vergeten dat er heel ernstige dingen kunnen gebeuren op het veld."

In Buffalo is er heel veel steun voor Damar Hamlin, die rugnummer 3 draagt. Foto: AFP

Is American football een te gevaarlijke sport?

Biden kreeg vorige week op een vliegveld in de staat Kentucky een vraag die steeds vaker gesteld wordt in de VS: is de NFL té gevaarlijk geworden? "Nee", antwoordde de president. "Maar het is natuurlijk wel een gevaarlijke sport. Dat moeten we erkennen."

De NFL heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om American football veiliger te maken. Zo is er een uitgebreid protocol bij hoofdletsel, zijn tackles waarbij de hoofden tegen elkaar komen verboden en is de beschermende uitrusting van spelers verbeterd. De situatie van Hamlin, die het ziekenhuis afgelopen woensdag mocht verlaten, wees het Amerikaanse sportpubliek er hardhandig op dat zijn favoriete sport nooit helemaal ongevaarlijk zal worden.

En dus kwamen er de afgelopen twee weken - naast alle steunbetuigingen voor Hamlin - ook steeds meer oproepen aan de NFL om zijn spelers beter te behandelen, tijdens en na hun carrière.

"Jullie geven niks om jullie spelers, NFL", zei Garrett Bush, een radiopresentator in Cleveland die tussen 2008 en 2012 footballer was bij Ohio University. "Deze mannen zetten hun leven op het spel en daar staat niks tegenover. En we weten allemaal waarom: jullie willen niet betalen voor een speler die kapot is. Het gaat dus alleen om geld. En zolang het spel op het veld goed is, vinden wij het als kijkers allemaal prima."

Buffalo Bills begint zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd aan de play-offs in de NFL. De ploeg van Hamlin speelt in de eerste ronde tegen Miami Dolphins. De finale van het seizoen, de Super Bowl, is 12 februari in Glendale (Arizona).

Bekijk hier de monoloog van Garrett Bush over de NFL.

