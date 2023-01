Na ruim 60 jaar staan Nederlandse handballers dankzij 'cadeautje' weer op het WK

Ruim zestig jaar ontbraken de Nederlandse handbalmannen op het mondiale podium. Voor dit jaar stonden wederom alle seinen voor WK-deelname op rood, tot de Nederlandse ploeg plotseling een uitnodiging ontving van wereldhandbalbond IHF. "Het kwam voor mij volledig uit de lucht vallen", zegt aanvoerder Bobby Schagen.

De 32-jarige Schagen zette in juni in allerijl zijn auto langs de kant van de weg. De routinier kwam net terug van een stedentrip naar Glasgow en de vele berichtjes in de normaal rustige WhatsApp-groep van het Nederlandse team trokken zijn aandacht. Langs de weg zag hij het direct: Nederland ontvangt een wildcard en gaat voor het eerst sinds 1961 naar het WK.

Twee maanden eerder wilde de 32-jarige Schagen na de mislukte kwalificatiewedstrijden van sterspeler Luc Steins niets weten van een eventuele wildcard. Voor Schagen was het WK al een gesloten boek. "Ik wilde er alleen heen als we goed genoeg waren en dat waren we blijkbaar niet."

Volgens Steins was het niet meer dan logisch dat de IHF bij Nederland uit zou komen voor de wildcard, waarvan de bond er ieder WK altijd één beschikbaar heeft. Op basis van de knappe tiende plek op het EK van vorig jaar maakte Nederland volgens Steins een goede kans bij de wereldhandbalbond.

Daar kreeg de 27-jarige Steins gelijk in. De IHF verkoos Nederland boven een aantal andere geïnteresseerde landen en omschreef Nederland als "een land in opkomst". "Bij nader inzien was ik toch wel heel blij", geeft Schagen toe. "We hebben op het EK attractief en goed handbal gespeeld, dus eigenlijk is die wildcard dikverdiend."

Hoe werken de wildcards voor het WK handbal? De wereldhandbalbond IHF gebruikt de wildcards al jaren om de groei in opkomende handballanden te stimuleren.



Normaal is er één plaats te vergeven. Maar dit jaar waren het er zelfs twee, omdat Oceanië geen land heeft dat sterk genoeg wordt geacht voor deelname. Het tweede ticket ging naar Slovenië.

Luc Steins tijdens de laatste training op Nederlandse bodem. Foto: ANP

Steins: 'Moeten er een hype van maken'

Tijdens het WK willen Steins en Schagen het handbal weer op de kaart zetten, omdat het aantal jongens dat in Nederland voor de sport kiest al jaren daalt. Het belang van dat doel werd onderstreept op de terugreis na de laatste oefenstage. Twee jonge kinderen vroegen op het treinstation waarom Steins en Schagen niet voetballen. "Handbal is toch een meisjessport?"

Steins en Schagen zien het als hun taak om die gedachte tijdens dit WK te veranderen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want de wedstrijden zijn via Viaplay niet voor iedereen toegankelijk. "Maar toch moeten we proberen er gezamenlijk een hype van te maken", zegt Steins.

Schagen wijst op de invloed die de nationale ploeg kan hebben door attractief spel met veel doelpunten, acties en harde duels te laten zien. "Dat is alles wat een jonge Bobby zal willen zien. Hopelijk denkt de huidige generatie dat dan ook."

Nederland is bij het WK in Polen en Zweden ingedeeld in een groep met Argentinië, Noord-Macedonië en Noorwegen. De beste drie landen gaan door naar de hoofdfase en dat is volgens Steins en Schagen een reëel doel. Het toernooi begint voor Oranje vrijdag om 18.00 uur met een wedstrijd tegen Argentinië.

Programma Nederland op WK 13 januari: Argentinië-Nederland (18.00 uur)

15 januari: Noord-Macedonië-Nederland (18.00 uur)

17 januari: Nederland-Noorwegen (20.30 uur)

