Veertienvoudig winnaar Peterhansel valt uit op chaotische dag in Dakar Rally

De Franse rallyrijder Stéphane Peterhansel is vrijdag in de zesde etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië uitgevallen. De veertienvoudig winnaar kreeg met zijn Audi een ongeluk in de woestijnproef van Ha'Il naar Riyad. Een aantal anderen had pech, waardoor het klassement flink wordt gewijzigd.

Peterhansels navigator Edouard Boulanger raakte bij het ongeluk dusdanig gewond aan zijn rug, dat hij de rally niet kan voortzetten. Hij is overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De 57-jarige Peterhansel, bijgenaamd 'Monsieur Dakar', was bezig aan een snelle etappe. Hij noteerde na 207 kilometer nog de beste tussentijd en ging aan de leiding.

Carlos Sainz, teamgenoot van Peterhansel bij Audi, kwam op dezelfde plek ook in de problemen, maar de Spaanse coureur en zijn bijrijder bleven ongedeerd. De drievoudig winnaar van de Dakar Rally verspeelde door de reparatie van zijn auto wel veel tijd.

Ook Yazeed Al Rajhi kende een moeizame etappe. Hij kwam nog voor de crashes van Peterhansel en Sainz tot stilstand. Het is vooralsnog onduidelijk of de thuisrijder de rally kan vervolgen.

Door het uitvallen van Peterhansel en de pech voor Sainz en Al Rajhi gaat Nasser Al Attiyah plotseling aan de leiding in de etappe, die nog bezig is. De Qatari lijkt goede zaken te doen in het algemeen klassement. Peterhansel was daarin namelijk de nummer twee, Al Rajhi was nummer drie en Sainz de nummer vier.

Aanbevolen artikelen