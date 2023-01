Trucker Mitchel van den Brink wint in Dakar Rally, vader Martin is nieuwe leider

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Trucker Mitchel van den Brink heeft vrijdag de zesde etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië gewonnen. Zijn vader Martin van den Brink werd vierde en is de nieuwe klassementsleider. De Franse rallyrijder en veertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel viel uit.

Mitchel van den Brink haalde in de slotfase van de etappe van Ha'Il naar Riyad landgenoot Janus van Kasteren in. Martin van de Brink eindigde als vierde, ruim acht minuten achter de Tsjechische nummer Martin Macik.

Martin van den Brink neemt de leiding in het klassement over van de Tsjech Ales Loprais, die op bijna 27 minuten achterstand binnenkwam en als nummer twee van de rangschikking nu 37 seconden toegeeft. Van Kasteren (+26,5 minuut) staat derde. Mitchel van den Brink is de nummer zes.