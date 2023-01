Trucker Mitchel van den Brink pakt dagzege en is nieuwe leider in Dakar Rally

Trucker Mitchel van den Brink heeft vrijdag de zesde etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië gewonnen. Door de zege neemt de Nederlander de leiding in het algemeen klassement over van de Tsjech Ales Loprais. De Franse rallyrijder en veertienvoudig winnaar Stéphane Peterhansel viel uit.

Van den Brink haalde in de slotfase van de etappe van Ha'Il naar Riyad landgenoot Janus van Kasteren in. Zijn vader Martin van de Brink eindigde als vierde, ruim acht minuten achter de Tsjech Martin Macik.

Van den Brink is door de zege de nieuwe leider in het algemeen klassement. Loprais kwam binnen op bijna 27 minuten achterstand en zakte daarmee naar de tweede plek. De Tsjech staat 37 seconden achter op Van den Brink. Van Kasteren staat derde.

De Argentijn Luciano Benavides schreef de rit bij de motoren op zijn naam. De rijder van Husqvarna was aan de finish ruim een minuut sneller dan zijn Amerikaanse teamgenoot Skyler Howes, die wel zijn leidende positie in het klassement behield. De Australiër Toby Price eindigde als derde.

Peterhansel na ongeluk uit Dakar Rally

Rallyrijder Peterhansel komt niet meer in actie deze Dakar Rally. Zijn navigator Edouard Boulanger raakte bij een ongeluk dusdanig gewond aan zijn rug, dat hij de rally niet kan voortzetten. Hij is overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Carlos Sainz, teamgenoot van Peterhansel bij Audi, kwam op dezelfde plek ook in de problemen, maar de Spaanse coureur en zijn bijrijder bleven ongedeerd. De drievoudig winnaar van de Dakar Rally verspeelde door de reparatie van zijn auto wel veel tijd.

Nasser Al Attiyah profiteerde en won de etappe met meer dan drie minuten voorsprong op de Fransman Sébastien Loeb. De Qatarees stevent af op zijn vijfde eindzege in de Dakar Rally. Door het wegvallen van Peterhansel en Sainz is zijn marge op de Zuid-Afrikaan Henk Lategan, de nieuwe nummer twee van het algemeen klassement, al meer dan een uur.

