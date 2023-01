Hockeyers wachten 25 jaar op nieuwe wereldtitel: 'Wat kunnen we daar nú mee?'

Nederland is een grootmacht in het hockey, maar de mannen wachten al sinds 1998 op een nieuwe wereldtitel. Hoofdrolspelers van toen en spelers van het huidige Oranje halen in de aanloop naar het WK in India herinneringen op en laten hun licht schijnen over de lange prijzendroogte.

Thierry Brinkman denkt dat hij 25 jaar geleden bij de finale een van de vele toeschouwers was in de tot de nok toe gevulde Galgenwaard. Maar hij durft niet vol overtuiging te zeggen dat hij erbij was in Utrecht.

"Ik heb oprecht geen idee", zegt de aanvoerder van het huidige Oranje met een lach. "Maar mijn ouders kennende denk ik dat ik er wel bij ben geweest."

Brinkman was ook pas drie jaar oud in 1998, het laatste jaar waarin de Nederlandse hockeymannen wereldkampioen werden. Met onder anderen de huidige bondscoach Jeroen Delmee en Thierry's vader Jacques Brinkman won Oranje de WK-finale na een fraaie comeback van Spanje.

Floris Wortelboer, die deze week zijn WK-debuut gaat maken, was nog geen twee toen de finale gespeeld werd. Maar hij heeft de beelden van de eindstrijd regelmatig voorbij zien komen op tv of YouTube. "Vooral de winnende goal van Teun (de Nooijer, red.) heb ik natuurlijk vaak gezien", zegt hij met een kleine glinstering in zijn ogen.

WK programma Oranjemannen 14 januari (10.30 uur): Nederland-Maleisië

16 januari (10.30 uur): Nederland-Nieuw-Zeeland

19 januari (10.30 uur): Nederland-Chili

De intense vreugde na het winnende doelpunt van Teun de Nooijer op het WK in 1998. Foto: ANP

'WK in 1998 was de coming-out van het hockey in Nederland'

Bij de golden goal van De Nooijer kwam ook het nodige fortuin kijken, geeft strafcornerspecialist Bram Lomans 25 jaar na dato toe. "Eigenlijk pushte ik met de verkeerde insteek. Ik deed eigenlijk alles om niet naast te pushen."

Lomans kreeg in de verlenging van de finale dé kans om de matchwinner te worden. Maar zijn poging uit een strafcorner werd gered door de Spaanse keeper. De bal kwam precies terecht bij De Nooijer, die volgens Lomans altijd al een "geniaal" neusje voor positionering had.

Het was het gedroomde eind van een in alle opzichten geslaagd WK. Ook veel niet-hockeyers keken naar de wedstrijden van Oranje. Dat kwam mede door de herkenbare stem van voetbalcommentator John van Vliet en door de vele camera's die de wedstrijden perfect in beeld brachten.

De Nooijer merkte direct na het WK dat hij plotseling veel vaker herkend werd. Twee dagen na het WK kwam hij in Amsterdam 25 cent tekort bij de parkeerautomaat, toen hij een tikje op zijn schouder voelde. "Goed gedaan", zei de onbekende man, terwijl hij de recordinternational een kwartje gaf. "Ik zie het WK eigenlijk als de coming-out van het hockey in Nederland", vertelt De Nooijer.

Bram Lomans viert een van de treffers in de finale tegen Spanje. Foto: ANP

'Prestaties uit het verleden? Wat kunnen we daar nú mee?'

De laatste jaren zijn er beduidend minder successen te vieren bij de hockeyers. Op de laatste twee WK's greep Nederland in de finale twee keer net naast het goud. In 2014 bleek Australië in het stadion van ADO Den Haag een maatje te groot en vier jaar later wonnen de Belgen na shoot-outs.

Iedereen in de Nederlandse hockeywereld is het erover eens dat Nederland al te lang wacht op een nieuwe wereldtitel. "Maar de concurrentie in het herenhockey is nou eenmaal heel groot", zegt Lomans. "Op een WK moet je ook wat geluk hebben. Zoals wij in 1998 wél hadden."

Oranje krijgt vanaf zaterdag in India een nieuwe kans op de wereldtitel. Voor aanvoerder Brinkman en zijn ploeggenoten is dat ongetwijfeld de droom, maar niet per se vanwege de lange periode zonder succes op het wereldkampioenschap.

Brinkman: "Ik zeg altijd maar: dat goud van 1998 is een prestatie uit het verleden. Toen was de helft van dit team nog niet eens geboren. Dus wat kunnen wij daar nú mee? Wij doen gewoon ons best. De vraag is hoe realistisch het is om nu goud te winnen."

Nederland begint het WK zaterdag om 10.30 uur tegen Maleisië. Daarna zijn Nieuw-Zeeland en Chili de tegenstanders in de groepsfase. Waarschijnlijk treft Nederland in de kwartfinale voor het eerst een tegenstander van formaat.

Aanbevolen artikelen