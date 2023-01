NFL-speler Hamlin zakt in elkaar tijdens wedstrijd, verkeert in kritieke toestand

Een speler van American Football-team de Buffalo Bills is vannacht tijdens een wedstrijd in elkaar gezakt en op het veld gereanimeerd. Damar Hamlin werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeert volgens de National Football League (NFL) in kritieke toestand.

De 24-jarige Damar Hamlin tackelde een speler van tegenstander de Cincinnati Bengals en stond daarna weer op. Maar een paar seconden later viel hij achterover op de grond waarna hij roerloos bleef liggen.

Op beelden van ESPN is te zien hoe zijn teamgenoten en spelers van de tegenstander geschokt zijn wanneer Hamlin medische verzorging krijgt. Sommigen knielen, kijken met tranen in de ogen toe of lijken te bidden voor een goede afloop.

Volgens de Amerikaanse sportzender ESPN kreeg Hamlin op het veld zuurstof toegediend. Na een behandeling van ongeveer een kwartier werd Hamlin met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De NFL, de National Football League, liet op Twitter weten dat Hamlin in kritieke toestand verkeert.

"Onze gedachten zijn bij Damar en de Buffalo Bills. We zullen meer informatie verstrekken zodra die beschikbaar is", aldus een woordvoerder van de NFL. Ruim een uur na het incident liet de sportbond weten de wedstrijd niet meer te hervatten.

