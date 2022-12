Van den Bergh wint van Ratajski en plaatst zich als eerste voor achtste finales

De Belg Dimitri van den Bergh heeft zich dinsdag op het WK darts in Londen als eerste geplaatst voor de achtste finales. Hij was met 4-1 in sets te sterk voor de Pool Krzysztof Ratajski.

Van den Bergh had in de eerste wedstrijd na de kerstonderbreking iets meer dan een uur nodig om te winnen van Ratajski, die in 2021 nog verrassend tot de kwartfinales reikte.

De nummer vijftien van de wereld kwam vlot op 2-0 in sets; in de tweede set gooide Van den Bergh zeer verdienstelijk 112 gemiddeld.

Hierna zakte het niveau in de wedstrijd enigszins, waardoor 'The Polish Eagle' op 2-1 kon komen. Hierna herpakte de Belg zich en liep hij snel uit naar 3-1 en 4-1.

In de achtste finales treft Van den Bergh mogelijk landgenoot Kim Huybregts. Die moet dan dinsdagavond wel zien te winnen van Peter Wright.

De enige Nederlander die dinsdag in actie komt is Raymond van Barneveld. De dartslegende gooit om ongeveer 21.30 uur tegen eenmalig wereldkampioen Gerwyn Price.

Aanbevolen artikelen