Van Aert klopt Van der Poel na spannende tweestrijd in Heusden-Zolder

Wout van Aert heeft dinsdag in een rechtstreeks duel Mathieu van der Poel verslagen in de Superprestige-veldrit in Heusden-Zolder. De Belg won de eindsprint van de twee favorieten, nadat Van der Poel uit zijn pedaal was geschoten. Bij de vrouwen zegevierde Ceylin del Carmen Alvarado.

Van der Poel en Van Aert namen meteen afstand van de rest van het deelnemersveld. Ook wereldkampioen Tom Pidcock, die maandag bij de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere nog lange tijd meekon met het duo, moest snel passen.

De Nederlander en de Belg probeerden elkaar telkens de loef af te steken, maar beiden konden nooit een groot gat slaan ten opzichte van de ander. Een eindsprint bracht de beslissing en die werd gewonnen door Van Aert. Van der Poel eindigde op zes seconden als tweede.

Van der Poel was maandag nog te sterk voor Van Aert in de wereldbekerwedstrijd in Gavere. De Nederlander kwam na een titanengevecht met Van Aert en Pidcock solo over de meet.

Woensdag staat een cross in Diegem op het programma. De wedstrijden staan allemaal in het teken van het WK veldrijden, dat op 5 februari in het Nederlandse Hoogerheide wordt afgewerkt.

Ceylin del Carmen Alvarado zegevierde bij de vrouwen. Foto: AFP

Alvarado verslaat landgenotes

Alvarado won de wedstrijd bij de vrouwen, nadat ze om onduidelijke redenen nog bijna de start had gemist. Net op tijd verscheen zij met haar fiets aan de meet toen het startschot klonk. De 24-jarige Nederlandse kwam uiteindelijk in haar eentje over de streep en bleef zo Inge van der Heijden (tweede) en Lucinda Brand (derde) voor.

Niet Alvarado, maar favoriete Brand liet zich in de openingsfase het meest zien. Zij was na de eerste ronde mee met een groepje van zeven rensters, onder wie ook Alvarado, Denise Betsema en Annemarie Worst. Brand leek door een technisch probleem wat tijd te verliezen, waarna Van der Heijden, Alvarado en Betsema een gaatje sloegen.

Samen met de Italiaanse Silvia Persico sloot Brand even aan, maar Van der Heijden en de sterke Alvarado gingen er even later opnieuw vandoor. Niet veel later schudde Alvarado haar landgenote af en reed ze solo naar haar derde zege van het seizoen.

"In eerste twee rondes had ik het lastig en hing ik eraan. Er vielen gaatjes en ik moest die steeds dichten. Maar toen de verschillen groter werden, bleef ik als sterkste over", zei de winnares tegen Eurosport.

In de Superprestige heeft Alvarado nu nog slechts één punt achterstand op Betsema (68 om 67). Van der Heijden volgt met 65 punten.

